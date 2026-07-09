Έρχεται παράταση μίας εβδομάδας στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων: Βροχή αιτημάτων από λογιστές και παράγοντες της αγοράς

Σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τη «...

Σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τη «βροχή» αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς.Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την Εφορία.Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατ.Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε έξι μόλις ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία.