Ιρανός βουλευτής σε Τραμπ: Εάν εισβάλεις στο νησί Χαρκ «ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός»

Ένας ανώτερος Ιρανός νομοθέτης προειδοποίησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι «ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός» ...

Ένας ανώτερος Ιρανός νομοθέτης προειδοποίησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι «ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός» εάν υπάρξει οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα κατάληψης ή εισβολής στον ζωτικής σημασίας πετρελαϊκό κόμβο του νησιού Χαρκ, αφότου ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί μια κατάληψη.Η απειλή ήρθε μετά από δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, μετά από μια ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το βράδυ της Τρίτης 07/07 προς Τετάρτη 08/07 που ώθησε τον πρόεδρο να χαρακτηρίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη «λήξασα».Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι, ως μέρος των πληγμάτων το βράδυ, οι ΗΠΑ έπληξαν τμήμα του νησιού Χαρκ και άφησε να εννοηθεί ότι περαιτέρω στρατιωτική δράση παρέμενε στο τραπέζι.«Επιτεθήκαμε στο νησί Χαρκ χθες το βράδυ, εξουδετερώσαμε ένα κομμάτι.»Είπα, “Μην αγγίζετε το πετρέλαιο, γιατί ίσως αναλάβουμε τον έλεγχο του νησιού Χαρκ”».«Είπα, “Μην χτυπάτε τους αγωγούς, απλώς χτυπήστε όλα τα άλλα”. Και το χτύπησαν. Μπορεί να το χτυπήσουν ξανά απόψε».Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, απάντησε απευθείας στον Τραμπ στο «Χ», γράφοντας:«Κοπιάστε -σας περιμένουμε- και υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός».Το νησί Χαρκ, που βρίσκεται στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν, είναι ο σημαντικότερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, διακινώντας συνήθως περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου.Νωρίτερα στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξέτασε στρατιωτικές επιλογές που περιλάμβαναν την κατάληψη του νησιού Χαρκ ή τη διεξαγωγή πληγμάτων που σχεδιάστηκαν για να παραλύσουν την πετρελαϊκή του υποδομή.Αξιωματούχοι επίσης λέγεται ότι εξέτασαν το ενδεχόμενο κατάληψης άλλων νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία.Το νησί επλήγη κατά τη διάρκεια αψιμαχιών τον Απρίλιο, αλλά η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δεν αποτέλεσαν στόχο.