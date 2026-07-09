Πήρε φωτιά το f16 στην Ζάκυνθο αμέσως μετά την προσγείωση! Ίσα που πρόλαβε ο πιλότος μας...

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελλην...





Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο.Ο πιλότος του μαχητικού F-16 είχε ειδοποιήσει εγκαίρως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την βάση στον Άραξο από όπου είχε απογειωθεί για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.Σε συννενόηση που διεκπαιραιώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, ο χειριστής του μαχητικού F-16 έλαβε οδηγίες για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.Οι Αρχές του Πολιτικού Αερολιμένα του νησιού τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και για όσο χρειαζόταν σταμάτησαν οι προσγειώσεις και απογειώσεις πολιτικών αεροσκαφών στη Ζάκυνθο.Η επιλογή της αναγκαστικής προσγείωσης στη Ζάκυνθο δείχνει ότι το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο που ο χειριστής του μαχητικού δεν είχε καν στη διάθεσή του τα πολύ λίγα λεπτά- 3 έως 4- που απαιτούνται για ένα F-16 προκειμένου να διανύσει την απόσταση μέχρι τον Άραξο.Μετά την προσγείωση το μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 φλεγόταν ολοσχερώς. Ο χειριστής του μαχητικού ευτυχώς πρόλαβε και εγκατέλειψε το μαχητικό αεροσκάφος εγκαίρως. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διασαφηνιστεί αν το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που προσέγγισε το F-16 και κατέσβησε τη φωτιά βοήθησε τον πιλότο του F-16 να απομακρυνθεί από το φλεγόμενο μονοκινητήριο μαχητικό αεροσκάφος ή ο χειριστής πήδηξε μόνος του από το cockpit του jet της Πολεμικής Αεροπορίας.