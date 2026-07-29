Ξεκινάει η αντιτουρκική καταιγίδα! Η Πολιτεία της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων!

Το ψήφισμα HR 553 εγκρίθηκε με 200 ψήφους υπέρ και μόλις δύο κατά και καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήν...





Το ψήφισμα HR 553 εγκρίθηκε με 200 ψήφους υπέρ και μόλις δύο κατά και καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» στην Πολιτεία.Ιστορική απόφαση α για τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ελληνοαμερικανική κοινότητα προχώρησε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Πενσιλβάνιας, εγκρίνοντας ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με συντριπτική πλειοψηφία.Σύμφωνα με ρεποτάζ του ανταποκριτή του Σίγμα στις ΗΠΑ Δημήτρη Φιλιππίδης Το ψήφισμα HR 553 εγκρίθηκε με 200 ψήφους υπέρ και μόλις δύο κατά και καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» στην Πολιτεία.Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δημοκρατικός πολιτειακός βουλευτής Steven R. Malagari, ο οποίος εκπροσωπεί περιοχή της κομητείας Montgomery. Το ψήφισμα εξασφάλισε ευρεία διακομματική υποστήριξη από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς.Στο κείμενο γίνεται αναφορά στους διωγμούς των Ελλήνων του Πόντου κατά την περίοδο 1914-1923, στις μαζικές εκτοπίσεις, τις πορείες θανάτου και τις σφαγές, ενώ γίνεται λόγος για περίπου 353.000 θύματα.Παράλληλα, καλούνται πολίτες, σχολεία, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς της Πενσιλβάνιας να τιμούν τη 19η Μαΐου μέσα από εκδηλώσεις μνήμης και εκπαιδευτικές δράσεις.Πολυετής προσπάθεια της ΟμογένειαςΗ εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς κινητοποίησης ποντιακών οργανώσεων και φορέων της ελληνικής Ομογένειας, οι οποίοι πραγματοποιούσαν επαφές με πολιτειακούς νομοθέτες και δράσεις ενημέρωσης για τα ιστορικά γεγονότα.Ο πρώην πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά, Κώστας Τσιλφίδης, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική εξέλιξη» και σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια για διεθνή αναγνώριση.Όπως ανέφερε, η απόφαση «δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής», αλλά έναν ακόμη κρίκο στην προσπάθεια για διατήρηση της ιστορικής μνήμης και αναγνώριση των γεγονότων από περισσότερες πολιτείες, κοινοβούλια και χώρες.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, αντίστοιχες αναγνωρίσεις ή διακηρύξεις για τη Γενοκτονία των Ποντίων ή ευρύτερα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας έχουν υπάρξει, μεταξύ άλλων, στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Φλόριντα, το Ρόουντ Άιλαντ, την Ιντιάνα, τη Νότια Ντακότα, τη Δυτική Βιρτζίνια, την Αϊόβα και την Αλαμπάμα.