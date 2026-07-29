Σαρακοστή Δεκαπενταύγουστου 2023: Η νηστεία του θέρους

Η νηστεία αυτή, με την οποία τιμούμε την Παναγία μας, αρχίζει την 1η και λήγει την 14η Αυγούστου. Είναι νηστεία αυστηρή, όπως εκεί­...

Η νηστεία αυτή, με την οποία τιμούμε την Παναγία μας, αρχίζει την 1η και λήγει την 14η Αυγούστου.Είναι νηστεία αυστηρή, όπως εκεί­νη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφόσον μπο­ρούμε, νηστεύουμε από λάδι όλες τις ήμερες, πλην Σαββάτου και Κυριακής.Ψάρι καταλύου­με μόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως.Κατάλυση ιχθύος και μόνο έχουμε και κατά την ήμερα της Κοιμήσεως της Θεο­τόκου, εάν αυτή συμπέσει Τετάρτη ή Πα­ρασκευή.