Με δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς ανατίναξαν οι «γνωστοί» ΑΤΜ τράπεζας στην Καλαμαριά

Δύο ήταν τελικά οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Σοφούλη στην Καλαμ...



Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις 4:40 τα ξημερώματα. Ο ένας εξερράγη ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έσκασε και τον περισυνέλεξε η ΕΛΑΣ.



Στη συνέχεια οι δράστες φαίνεται ότι επιχείρησαν να μπουν στο τραπεζικό κατάστημα από την είσοδο προκειμένου να πάρουν χρήματα ενώ είναι άγνωστο ακόμα αν πήραν δεσμίδες από το ΑΤΜ.



Κατά πληροφορίες εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο ο μηχανισμός να τοποθετήθηκε μέσα από την τράπεζα, δηλαδή οι άγνωστοι να μπήκαν από την πλαϊνή είσοδο του υποκαταστήματος και να τον τοποθέτησαν στα ΑΤΜ.

Δύο ήταν τελικά οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Σοφούλη στην Καλαμαριά.