Παγκόσμιο Ισλαμικό σκάνδαλο από την Αίγυπτο! Καταγγελίες ότι οι παίκτες βρίζουν Χριστιανούς και Εβραίους πριν τους αγώνες...

Σύμφωνα με τον Δρ Μααλούφ:"Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο: «Το Μυστικό της Νίκης».Δηλώνουν ανοιχτά ότι το κλειδί για τη νίκη είναι να ξεκινήσει ο αγώνας βρίζοντας Χριστιανούς και Εβραίους.Πριν από κάθε αγώνα, η ομάδα συγκεντρώνεται για να απαγγείλει αποσπάσματα από το Κοράνι αποκαλώντας Χριστιανούς και Εβραίους άπιστους υπό την οργή του Αλλάχ.Οι Κόπτες Χριστιανοί αποτελούν το 15% του πληθυσμού της Αιγύπτου, αλλά δεν τους επιτρέπεται να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα.Για κάποιο λόγο, η FIFA πιστεύει ότι αυτό είναι εντάξει".Μετά την πρόκριση στα πενάλτι της Αιγύπτου κατά της Αυστραλίας ο προπονητής της Αιγύπτου με θητεία και στην Ελλάδα σήλωσε την σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο του αγώνα, προκαλώντας πολλά σχόλια για πολιτικοποίηση.Το γεγονός της ανάρτησης της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αιγύπτου για προσευχές που ρίχνουν κατάρες, σε Χριστιανούς ( καθολικούς νκαι Ορθοδόξους) και σε Εβραίους, είναι δείγμα δυστυχώς το πως ενοούν οι Μουσουλμάνοι Αιγύπτιοι τους αγώνες σε ένα παγκόσμιο κύππελο.Η θρησκευτική μισσλοδοξία, ειδικά ο ισλαμικός φανατισμός κατά άλλων παικτών με διαφορετική θρησκεία είναι καμπανάκι για το τι ακριβώς εκτιμούν κάποιοι σε αυτό που οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play), που είναι η ηθική διάσταση του αθλητισμού που γεννήθηκε στην χώρα μας.