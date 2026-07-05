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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Αφήνουμε αυτό να υπάρχει... και να θυμίζει ποιος απ' όλους αυτούς βούτηξε βαθύτερα τα χέρια του στο αίμα

Ιουλίου 05, 2026

Αδόλφος Χίτλερ, Ιωσίφ Στάλιν ή Μάο. Ποιος σκότωσε τους περισσότερους; Ενα επεξηγηματικό διάγραμμα απεικονίζει δέκα δικτάτορες που έχουν βάψ...


Αδόλφος Χίτλερ, Ιωσίφ Στάλιν ή Μάο. Ποιος σκότωσε τους περισσότερους; Ενα επεξηγηματικό διάγραμμα απεικονίζει δέκα δικτάτορες που έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα.

Με αυτό τον μάλλον παιδικό, απλοϊκό τρόπο απεικονίζεται το πόσα εκατομμύρια ψυχές έχουν αφαιρέσει: μια σταγόνα αίμα ισοδυναμεί με ένα εκατομμύριο νεκρούς.

Φυσικά, ο νικητής είναι ο...

Μάο, που ακολουθείται από τον Στάλιν και μετά από τον Χίτλερ. Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση.



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