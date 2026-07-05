Αφήνουμε αυτό να υπάρχει... και να θυμίζει ποιος απ' όλους αυτούς βούτηξε βαθύτερα τα χέρια του στο αίμα

Αδόλφος Χίτλερ, Ιωσίφ Στάλιν ή Μάο. Ποιος σκότωσε τους περισσότερους; Ενα επεξηγηματικό διάγραμμα απεικονίζει δέκα δικτάτορες που έχουν βάψ...

Με αυτό τον μάλλον παιδικό, απλοϊκό τρόπο απεικονίζεται το πόσα εκατομμύρια ψυχές έχουν αφαιρέσει: μια σταγόνα αίμα ισοδυναμεί με ένα εκατομμύριο νεκρούς.Φυσικά, ο νικητής είναι ο...Μάο, που ακολουθείται από τον Στάλιν και μετά από τον Χίτλερ. Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση.