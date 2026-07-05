Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη... Μάχη για να σβήσει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο

«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί» περιέγραψε ο εκπρόσωπος της ...

«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί» περιέγραψε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.«Η φωτιά ξεκίνησε από αγροτοδασική περιοχή και συγκεκριμένα από ένα αυτοκίνητο. Ο 76χρονος συνελήφθη και βρίσκεται στις ανακριτικές αρχές» είπε ο κ. Αρτοποιός.«Υπάρχει τοξικός καπνός από τη φωτιά, οι δυνάμεις πυρόσβεσης φορούν ειδικές προσωπίδες. Δεν είναι μόνο η πυρκαγιά, ο καπνός είναι επικίνδυνος» σχολίασε στη συνέχεια.Μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη που διήρκησε όλη τη νύχτα, η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης πλέον δεν έχει ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι από νωρίς το πρωί γίνεται πλέον διαβροχή από την Πυροσβεστική, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση στα δύο εργοστάσια που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες. Το ένα εργοστάσιο είναι υφασμάτων και το δεύτερο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης.Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, με τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, χρησιμοποιώντας και τον Θερμαϊκό Κόλπο για ανεφοδιασμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να μπορέσουν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό θερμικό φορτίο.Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, η κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη, καθώς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί περισσότερες από δέκα εκρήξεις, ένδειξη ότι μέσα στις εγκαταστάσεις παραμένουν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.