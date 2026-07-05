Η εποχή των… Φονικών Αυτόνομων Οπλικών Συστημάτων είναι εδώ

Η είσοδος και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για στρατιωτικούς σκοπούς θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με το οποίο θα διεξάγονται στο ...
Η είσοδος και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για στρατιωτικούς σκοπούς θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με το οποίο θα διεξάγονται στο μέλλον οι πόλεμοι. Η ενσωμάτωση της στα πεδία των μαχών δεν αποτελεί απλώς αναβάθμιση του οπλισμού αλλά τροποποιεί ριζικά το δόγμα, τη φιλοσοφία και την ταχύτητα με την οποία διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Συγχρόνως φέρνει στο προσκήνιο μεγάλο πλήθος νομικών, ηθικών και υπαρξιακών προβλημάτων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατιωτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν την ΤΝ είναι τα Φονικά Αυτόνομα Οπλικά Συστήματα – ΦΑΟΣ (Lethal Autonomous Weapons – LAWs).
Γράφει ο D.G.
Τα LAWs είναι στρατιωτικά συστήματα που μπορούν να αναζητούν, να επιλέγουν και να προσβάλλουν με σκοπό την εξουδετέρωση ή την καταστροφή, στόχο ή πλήθος στόχων χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Η βασική διαφορά τους από τα παραδοσιακά όπλα ή τα απλά drones είναι ότι η τελική απόφαση για τη χρήση θανάσιμης βίας δεν λαμβάνεται από έναν άνθρωπο, αλλά από αλγόριθμους και συστήματα ΤΝ.
Μέχρι σήμερα τα στρατιωτικά όπλα ελέγχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό του στόχου, αποφασίζουν οι ίδιοι για το που, πότε, πως θα γίνει η επίθεση και δίνουν την τελική εντολή πυρός. Στα πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα το σύστημα εντοπίζει τους πιθανούς στόχους, αποφασίζει ποιος είναι ο στόχος και εκτελεί την επίθεση χωρίς να ζητήσει ή να του δοθεί έγκριση εξουδετέρωσης.
Για να είμαστε ακριβείς ο βαθμός ανθρώπινης εμπλοκής χωρίζεται σε τρία επίπεδα και έχει σχέση με το βαθμό αυτονομίας του συστήματος. Στο πρώτο επίπεδο το σύστημα εντοπίζει τον στόχο, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να πατήσει το κουμπί για να πυροδοτήσει το όπλο (human in the loop). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα από τα μη επανδρωμένα συστήματα.
Στο δεύτερο επίπεδο το όπλο λειτουργεί αυτόνομα αλλά ένας άνθρωπος επιβλέπει τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να παρέμβει για να ακυρώσει την επίθεση αν χρειαστεί (human on the loop). Εδώ ανήκουν κυρίως αντιπυραυλικά συστήματα άμυνας. Στο τρίτο επίπεδο το σύστημα είναι πλήρως αυτόνομο. Μόλις ενεργοποιηθεί, παίρνει όλες τις αποφάσεις μόνο του, χωρίς τη δυνατότητα ή την ανάγκη ανθρώπινης έγκρισης (human out of the loop).
Πως αλλάζουν τη διεξαγωγή των πολέμων
Οι επιπτώσεις από την ενσωμάτωση των LAWs στα πεδία των μαχών είναι τόσο επιχειρησιακές όσο και στρατηγικές. Η μετάβαση που ήδη εξελίσσεται στις σύγχρονες συγκρούσεις, μεταμορφώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κυρίως μέσω των ακόλουθων βασικών αλλαγών:
• Απομάκρυνση του ανθρώπινου παράγοντα από την πρώτη γραμμή
Οι άνθρωποι απομακρύνονται από τα πεδία των μαχών σε σταθμούς διοίκησης χιλιόμετρα μακριά, αφήνοντας τα αυτόνομα οπλικά συστήματα να διεξάγουν τις φυσικές συγκρούσεις. Μετατρέπουν την πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων σε ένα πεδίο όπου συγκρούονται μηχανές εναντίον μηχανών ή μηχανές εναντίον ανθρώπων. Ενώ θωρακίζουν τη σωματική ακεραιότητα των στρατιωτών μιας χώρας, αφαιρούν ταυτόχρονα το τελευταίο ανθρώπινο «φίλτρο» στο πιο κρίσιμο σημείο της μάχης, τη στιγμή που αποφασίζεται η ζωή ή ο θάνατος.
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