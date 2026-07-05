Παρίσι: Συνελήφθη άνδρας που σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ και κρέμασε αμερικανική σημαία... Αν ήταν της Παλαιστίνης....;;;;

Ένας άνδρας συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στο Παρίσι, αφού σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ και κρέμασε αμερικανική σημαία, σύμφωνα ...

Ένας άνδρας συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στο Παρίσι, αφού σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ και κρέμασε αμερικανική σημαία, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Το περιστατικό προκάλεσε την εκκένωση της πλατείας και δύο ορόφων του μνημείου.Ο άνδρας έγινε αντιληπτός γύρω στις 15:45, τοπική ώρα, ενώ σκαρφάλωνε στον Πύργο του Άιφελ, στο σημείο μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ορόφου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας κρέμασε αμερικανική σημαία και συνελήφθη μόλις έφτασε στον τρίτο όροφο.Η σύλληψη και η απομάκρυνση της σημαίαςΟ αναρριχητής δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα κίνητρα της ενέργειάς του, ανέφερε η αστυνομική πηγή. Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, επειδή «έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων».Την αμερικανική σημαία κατέβασε η ομάδα επέμβασης και προστασίας (GIP) της Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης και Κυκλοφορίας (DOPC) της αστυνομίας του Παρισιού.Το επετειακό πλαίσιοΤο περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ. Η υπογραφή της Διακήρυξης σηματοδότησε τη ρήξη των δεκατριών αποικιών με το βρετανικό Στέμμα.Το βράδυ της Παρασκευής, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε στα χρώματα της 250ής επετείου. Τα γράμματα USA και ο αριθμός 250 έλαμψαν στο επίπεδο του πρώτου ορόφου, σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα.Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP