ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΕ: «Ο Ηγέτης που θα λυτρώσει τους Έλληνες και την Χώρα Υπάρχει... Καθαρός στην ψυχή, Χριστιανός Ορθόδοξος και ΔΕΝ είναι πολιτικός»









Σε μια από τις κουβέντες του ο Γέροντας Παΐσιος είχε μιλήσει για τη χώρα μας είχε χαρακτηρίσει: «υπηρέτες του διαβόλου, Ελληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς που με τα εργα τους εξαθλιωσαν τους Ελληνες…».Ας δούμε χαρακτηριστικά τι είχε πει ο Γέροντας Παΐσιος για το ποιός τελικά θα καταφέρει να σώσει τη χώρα μας.«Η Ελλαδα καταντησε σκισμενο πουκαμισο και αυτη την στιγμη κυβερναται απο τον διαβολο. Ειμαστε ενας οχλος πια …..προβατα διχως ποιμενα ….δεν ξερουμε που να παμε Δεν γνωριζουμε που ειναι το φως και που το σκοταδι. Ζουμε τους εσχατους καιρους, την εποχη του αντιχριστου οπου η εμφανιση του θα γινει αμεσως μετα το τελικο χαραγμα που ερχεται συντομα.Οι υπηρετες του διαβολου δεν ειναι μονον οι Ελληνες και Ευρωπαιοι πολιτικοι που με τα εργα τους εξαθλιωσαν τους Ελληνες ,αλλα και ανθρωποι καθημερινοι που δεν μετανοουν και δεν εχουν μεσα τους Θεο.Οι Ελληνες επεσαν θυματα του καταναλωτισμου αγαπωντας την σαρκα τα χρηματα το σεξ και την ματαιη χωρις νοημα ζωη. Ο Ελληνας ,ο καθενας μας ξεχωριστα θα πρεπει να μετανοησουμε για οτι εχουμε πραξει και δεν ειναι αρεστο στον Θεο,να πολεμησουμε τον εγωισμο μας και την αμαρτια,που μας καθηλωσε σαν Εθνος και που μας οδηγει στην καταστροφη ,να μεταλαβουμε σωμα και αιμα Κυριου ,ζωντας κατοπιν την κατα Θεω Ζωη.Μετανοια χρειαζεται και για τις επιλογες που καναμε στα πολιτικα προσωπα ,διοτι αυτες οι επιλογες ολων των περασμενων ετων οδηγησαν την Χωρα στην σημερινη της καταντια Ο καθρεπτης της κοινωνιας ειναι η Ελληνικη βουλη κι αν δεν μετανοησει ο Ελληνας και δεν το αλλαξει αυτο, οι Ελληνες θα χαθουν. Ειναι εσκεμενη η στηριξη των μεταναστων για να εξαφανισουν το Ελληνικο Εθνος απο προσωπου γης αφου οι διωξεις των μεταναστων, ειναι πλεον πολυ λιγοτερες απο τις διωξεις των ιδιων των Ελληνων πολιτων ,απο το Ελληνικο κρατος.Μεγαλο ρολο στην συνεχιση της πτωσης του Ελληνα, εχει παιξει το σατανοκουτι που εχουν ολοι στα σπιτια τους και που πρεπει να σταματησουν να το κοιτουν…ολοι … ακομα και τα παιδια μας γιατι απο αυτο παιρνουν ολα τα μυνηματα που ο αντιχριστος θελει να μεταφερει σε εσας και τα παιδια σας η ειδωλολατρια του χρηματος και της σαρκας περνουν μεσα απο το σατανοκουτι στα παιδια μας, που απο μικρα γινονται λατρεις αυτου του τροπου ζωης…Ο πολεμος θα γινει και οι Ελληνες δεν θα πρεπει να τον φοβουνται γιατι θα ειναι απο Θεω… Υπαρχουν αξιωματικοι που εχουν καλεσμα απο τον Θεο και ειναι ευλογημενοι να πολεμησουν σαν Ηρωες. Η Τουρκια θα αφανιστει και οι τουρκοι μαζι της το 1/3 της χωρας θα σκοτωθει το 1/3 θα βαφτιστουν χριστιανοι και οι υπολοιποι θα χαθουν στα βαθη της χωρας.Ο Ηγετης που θα λυτρωσει τους Ελληνες και την Χωρα υπαρχει …ειναι ευλογημενος απο τον Θεο ,καθαρος στην ψυχη Χριστιανος Ορθοδοξος και δεν ειναι πολιτικος…Οι συνθηκες θα επιτρεψουν στον κοσμο να τον αναδειξει πολυ γρηγορα… και επειδη θα θεσει σαν κορωνα της πολιτικης του τον Χριστιανικο πολιτισμο θα ενωσει ολους τους Ελληνες και θα αναδειξει με τις πραξεις του τη αναγγεννηση του Ορθοδοξου Χριστιανισμου σε ολο τον κοσμο.Αν ο Ελληνας μετανοησει και ανακοψει την αποστασια απο τον Θεο που εχει ξεκινησει σαν εργο του αντιχριστου ,ζησει ενωμενος κατω απο τον χριστιανικο πολιτισμό, και διωξει μακρια την λατρεια του χρηματος και της σαρκας τοτε ο Θεος θα δειξει αμερηστο ελεος και θα σηκωθουμε ορθιοι.»