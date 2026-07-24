Ο Μωάμεθ ο Πορθητής έκανε τζαμί και τον Παρθενώνα κι αν απελευθερωνόμασταν καναν αιώνα αργότερα...





Στέφανος Μυτιληναίος_(φωτ.: αριστερά).Το 1687 ο Παρθενώνας τζαμί ανατινάχθηκε από οβίδα κανονιού κατά την πολιορκία της οθωμανικής Αθήνας από τους Βενετσιάνους.Αργότερα στο εσωτερικό του ερειπωμένου Παρθενώνα, οι Οθωμανοί έχτισαν ένα μικρό τζαμί (φωτ.: δεξιά), το οποίο κατεδαφίστηκε το 1842-1844 μετά την απελευθέρωση.Από μία άποψη ίσως είμαστε «τυχεροί», διότι εάν είχαμε απελευθερωθεί έναν αιώνα μετά, το πιθανότερο είναι να μην μας άφηναν να γκρεμίσουμε το τζαμί μέσα στον Παρθενώνα και να μην είχαμε διώξει τους Αθηναίους μουσουλμάνους.Άρα, πολύ πιθανό να την είχαμε «πατήσει» όπως οι Ισραηλίτες, που στη δική τους ακρόπολη στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή στο Όρος του Ναού, εκεί που ήταν χτισμένος ο αρχαίος Ναός τους, υψώνονται δύο μουσουλμανικά τεμένη, ο Θόλος του Βράχου και το Αλ Ακσά, θεωρείται αποκλειστικά μουσουλμανικός λατρευτικός χώρος και δεν επιτρέπεται στους Εβραίους να τελέσουν εκεί λατρεία τους.Φαντάζεστε ο Παρθενώνας, σε μια ελεύθερη Ελλάδα, να θεωρούνταν τζαμί, χώρος ιερός για τους μουσουλμάνους και απαγορευμένος για τους υπόλοιπους;