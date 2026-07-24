ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή με τον γιο της

Σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το φινάλε του, εκτυλίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγγο του Αιγ...



Οι πρώτες εκπλήξεις



Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 11:00 το πρωί όταν οι αστυνομικοί αντίκρυσαν το σοκαριστικό θέαμα. Ο 26χρονος που είχε δεχτεί μαχαιριές και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι κείτονταν νεκρός στο κρεβάτι του ενώ λίγα μέτρα πιο μακριά και μέσα σε μια λίμνη αίματος βρίσκονταν με πολλαπλά τραύματα η μητέρα του.



Μετά την αυτοψία του χώρου, τις καταθέσεις μαρτύρων και συγγενικών προσώπων, αλλά και την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, στο παιχνίδι των ερευνών μπήκαν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που έγιναν στα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της, δεν έδειξαν εμπλοκή του Ιταλού.





Στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου, ενώ στο όπλο βρέθηκε γενετικό υλικό της 54χρονης κι ενός άλλου τρίτου ατόμου.



Στα χέρια του Ιταλού δεν εντοπίστηκε και πυρίτιδα, που να αποδεικνύει τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο ότι ο αλλοδαπός άνδρας ήταν εκείνος που πυροβόλησε στο κεφάλι τον νεαρό. Φυσικά όπως λένε ειδικοί, στην περίπτωση που το είχε κάνει ο αλλοδαπός άνδρας κι ήθελε να κρύψει τα ίχνη του, με ένα καλό πλύσιμο και τρίψιμο των χεριών θα μπορούσε μετά από κάποια ώρα να απαλλαγεί από την πυρίτιδα.



Κι εάν όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο 65χρονος μπορεί να έχει σχεδιάσει το τέλειο έγκλημα, ωστόσο οι άνδρας της ΕΛΑΣ άρχισαν να στρέφονται και σε άλλα σενάρια. Σε ένα από αυτά εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο τελικά η μητέρα να σκότωσε το γιο της και έπειτα να αυτοκτόνησε. Παρόλα αυτά, πρέπει ακόμα να συμπληρωθούν κι άλλα κομμάτια του παζλ προκειμένου να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που απασχολούν και τους πολύπειρους άνδρες των ανθρωποκτονιών.

Το νέο στοιχείο



Το καινούργιο στοιχείο που έρχεται τώρα να δώσει νέες διαστάσεις στο θρίλερ των 45 ημέρων είναι η πυρίτιδα που εντοπίστηκε από τα εργαστήρια στα χέρια της 54χρονης γυναίκας. Έτσι τα ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις πληθαίνουν, ενώ ανοίγουν περισσότερο τη βεντάλια των ερευνών.



Κι αν κάποιοι θα έλεγαν ότι το παραπάνω εύρημα ενισχύει το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένονται και άλλες εκθέσεις από εγκληματολογικά της Ελληνικής Αστυνομίας και από τους ιατροδικαστές.



Το γεγονός ότι εντοπίστηκε η πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης δεν την καθιστά δολοφόνο και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν αυτή που πυροβόλησε τον γιο της. Κι αυτό γιατί μπορεί να το χρησιμοποίησε το όπλο για κάποιο άλλο σκοπό είτε την 9η Ιουνίου είτε τις προηγούμενες ημέρες.



Ένα επιπλέον στοιχείο προκύπτει τώρα από τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων είναι οι συνθήκες θανάτου του 26χρονου. Όπως φαίνεται, οι μαχαιριές ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι του αφού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.



Όπως και να έχει, ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν εξαχθεί με ασφάλεια όλα τα συμπεράσματα γύρω από τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το Αίγιο.

Σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το φινάλε του, εκτυλίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγγο του Αιγίου. Στα χέρια της 54χρονης μητέρας που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, στοιχείο που μπορεί να επιφυλάσσει νέες διαστάσεις αλλά και δικαστικές ανατροπές στην πολύκροτη υπόθεση.Έχουν περάσει 45 ημέρες από το πρωινό της 9ης Ιουνίου που στις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας σήμανε συναγερμός για τη διπλή δολοφονία. Στο τηλεφώνημα που έγινε στην ΕΛΑΣ αναφερόταν πως δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι στο Αίγιο. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ασφάλειας, της σήμανσης αλλά και των εγκληματολογικών ερευνών και απέκλεισαν τον χώρο.Μέσα στο σπίτι εκτός από τα δύο νεκρά άτομα ήταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος και συνελήφθη. Ο αλλοδαπός άνδρας από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε ότι ήταν αθώος, ωστόσο οι ώρες που πέρασαν για να ειδοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονία αλλά και μια σειρά υπόπτων στοιχείων τον έθεσαν ως βασικό ύποπτο για ανθρωποκτονία. Οι δικαστικές αρχές διέταξαν την προφυλάκιση του.