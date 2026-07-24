Η Ελλάδα συνδράμει τη φλεγόμενη Ισπανία με δύο Canadair… Mήνυμα απόγνωσης του Πέδρο Σάντσεθ

Με δύο αεροσκάφη CL-415 θα συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί. Ειδ...

Με δύο αεροσκάφη CL-415 θα συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί.Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415 με την ισπανική πλευρά να έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά.Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης των επιχειρησιακών λεπτομερειών της αποστολής. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή του Τολέδο.Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΥΠΚΚΠΠ, αξιολογούνται τα επικρατούντα καιρικά φαινόμενα της διαδρομής μετάβασης, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο και τον τρόπο ανάπτυξης των εναέριων μέσων.Σάντσεθ: Βιώνουμε μια δραματική κατάστασηΟ Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε σήμερα ότι “η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες” βιώνουν “δραματική κατάσταση” λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.“Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά”, έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να “ακολουθεί τις συμβουλές” των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.