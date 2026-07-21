Η Αλήθεια είναι μόνο αυτή: Η 21η Απριλίου δεν έπεσε σαν σήμερα... έπεσε στις 25 Νοεμβρίου του ΄73...!!! Σήμερα έπεσε το καθεστώς Ιωαννίδη που ανέτρεψε το καθεστώς Παπαδόπουλου!

Και το ανέτρεψε γιατί δήθεν εκδημοκρατιζόταν... Αλλά έχουμε τις αμφιβολίες μας για τα πραγματικά κίνητρα αφού η χούντα του Ιωαννίδη ΒΗΜΑ πρ...













Και το ανέτρεψε γιατί δήθεν εκδημοκρατιζόταν... Αλλά έχουμε τις αμφιβολίες μας για τα πραγματικά κίνητρα αφού η χούντα του Ιωαννίδη ΒΗΜΑ προς ΒΗΜΑ εξυπηρέτησε το παλιό πολιτικό κατεστημένο το οποίο και επέστρεψε με τις ευλογίες των συντελεστών της χούντας του Ιωαννίδη σαν σήμερα... Κι αυτό το πολιτικό κατεστημένο ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, η οποία έπρεπε πάση θυσία να σταματήσει. Και την σταμάτησε στις 25 Νοεμβρίου του 73 ο Ιωαννίδης.Ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, δυσαρεστημένος και αδιάλλακτος, χρησιμοποίησε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ως πρόφαση για να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη, και οργάνωσε πραξικόπημα με το οποίο ανατράπηκε ο Παπαδόπουλος και η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, στις 25 Νοεμβρίου 1973. Αυτή την "πρόφαση" λοιπόν, το Πολυεχνείο, ΑΚΡΙΒΩΣ γι αυτόν τον λόγο στήθηκε.Με την επιβολή στρατιωτικού νόμου, η νέα χούντα διόρισε τον στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη (ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΟΡΚΙΣΕ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ) Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον οικονομολόγο Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο Πρωθυπουργό, αν και ο Ιωαννίδης παρέμεινε ο ισχυρός άνδρας των παρασκηνίων.Το νέο καθεστώς Ιωννίδη κατηγόρησε τον Παπαδόπουλο και τους συν αυτώ, για παρέκκλιση από τις «Αρχές της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου» και διακήρυξε ότι έσωσε την "Επανάσταση" από τη φατρία Παπαδόπουλου. Όλα αυτά στις 25 Νοεμβρίου του 1973, 8 μήνες πριν την εισβολή στην Κύπρο. Για όλο αυτό το διάστημα μάλιστα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν περιορισμένος...Για πιά "χούντα" λοιπόν ομιλούν σήμερα ότι έπεσε προδίδοντας την Κύπρο, οι πολιτικάντηδες και τα φερέφωνα του σημερινού καθεστώτος; Την δική τους την "χούντα". Την "χούντα" του Ιωαννίδη και των λοιπών χρήσιμων ηλιθίων ή εντεταλμένων, των "βασιλιοκότερων του βασιλέως" που τελικά και εκ του αποτελέσματος ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ!ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ...Γιατί το απόστημα των Ιωαννιδικών κατοικοεδρεύει σήμερα εκεί που ούτε φαντάζονται ορισμένοι...."Στόχος