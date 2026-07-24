«Περπατούσε με καλυμμένο το πρόσωπο και με γάντια στα χέρια της η 41χρονη» - Τι λέει μάρτυρας που συνάντησε τη γυναίκα στη Σύρο λίγο πριν τη δολοφονία της

Μαρτυρίες έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης που συγκλονίζει τη Σύρο, με θύμα την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε...





Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η 41χρονη έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια και έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης ενώ στο χέρι κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.



Το υλικό από τις κάμερες φέρεται ακόμη να δείχνει ότι, όταν έφτασε έξω από την κατοικία, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, παρέμεινε για λίγα λεπτά έξω από την είσοδο και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι.



Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άνδρα. Τότε φέρεται να ακολούθησε επίθεση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε άλλο μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και να τραυμάτισε την 41χρονη στην πλάτη.



Ακολούθησε καταδίωξη έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πέταξε μία γλάστρα, η οποία χτύπησε την 41χρονη στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας ζήτησε τη συνδρομή περαστικών για να ακινητοποιήσει την 41χρονη, με έναν εξ αυτών να παρεμβαίνει, την ώρα που η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια.



Η 41χρονη υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.



Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό περί οικονομικών διαφορών ή ενοικίων, όπως είχε αναφερθεί από το περιβάλλον της 41χρονης. Το ενδεχόμενο αυτό εξακολουθεί να ερευνάται, χωρίς ωστόσο να φαίνεται, μέχρι στιγμής, να επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Μαρτυρίες έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης που συγκλονίζει τη Σύρο, με θύμα την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης, αναζητώντας τις απαντήσεις που θα φωτίσουν τι ακριβώς προηγήθηκε της τραγωδίας.Ο 41χρονος άντρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και στις καταθέσεις μαρτύρων .Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε την άτυχη γυναίκα και μίλησε στο protothema.gr περιγράφοντας ότι την συνάντησε τυχαία στο δρόμο λίγες ώρες πριν από το τραγικό συμβάν και του έκανε εντύπωση η ενδυμασία της.«Τη γυναίκα που σκοτώθηκε τη γνώριζα. Εκείνη την ημέρα ήρθαμε τετ α τετ στον δρόμο και μου έκανε εντύπωση που ήταν καλυμμένη στο πρόσωπο και στα χέρια με γάντια, σε σημείο που να μην είναι αναγνωρίσιμη. Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι για να μην την καταλάβω. Σήκωσε μόνο για μια στιγμή το βλέμμα της και αμέσως το ξαναχαμήλωσε. Φορούσε τη στολή της υπηρεσίας της, όμως από πάνω είχε και άλλα ρούχα, ενώ ήταν καλυμμένη με καπέλο , κουκούλα ή μαντήλι. Περπατούσε πολύ γρήγορα και όλη αυτή η εικόνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.Τα όσα περιγράφει ο μάρτυρας φαίνεται να συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 41χρονη καταγράφηκε να φτάνει έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Στην πλάτη της είχε ένα σακίδιο, ενώ κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι.Παρότι η εικόνα των τελευταίων κινήσεών της γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρίες, το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές παραμένει αναπάντητο, τι οδήγησε στην αιματηρή κατάληξη;Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με στόχο να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία και να ρίξουν φως στα κίνητρα πίσω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινωνία του νησιού.Η 41χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι, αεροβόλο και λοστόΤο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα ευρήματα των Αρχών, συνθέτουν σταδιακά την εικόνα των όσων προηγήθηκαν της τραγωδίας χωρίς όμως ακόμα να απαντούν με βεβαιότητα στο γιατί έγιναν.Από τη μεριά του, το ζευγάρι κάνει λόγο για ληστεία. Απ’ την άλλη, άτομα από το περιβάλλον του θύματος, υποστηρίζουν ότι η γυναίκα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει οφειλόμενα ενοίκια. Οι αστυνομικοί τείνουν προς το πρώτο σενάριο, χωρίς όμως ακόμα να είναι πεπεισμένοι απόλυτα.Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που πρόκειται να σχηματιστεί αναμένεται να αφορά αποκλειστικά τον άνδρα που τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη, ενώ δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ποινική εμπλοκή της συζύγου του.