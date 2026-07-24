ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ που έβαζαν φωτιές στην Ελλάδα... Έμειναν ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ και κάποιοι άλλοι το ΞΑΝΑΕΚΑΝΑΝ...!!! Ονόματα και φωτογραφίες...

















Γιασάρ Οζ: «Όταν έβαζα τις φωτιές στην Ελλάδα, ήμουν καλός! Τώρα με βάζετε φυλακή;», είπε στους δημοσιογράφους ο μαφιόζος- παρακρατικός- όργανο της ΜΙΤΣυγκλονίστηκε, δήθεν, η ελληνική κοινή γνώμη από την κυνική ομολογία του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Μεσούτ Γιλμάζ, ότι από τα μυστικά κονδύλια της…..Τουρκίας χρηματοδοτούνταν εμπρηστικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας. Κι όμως. Ήταν γνωστό ότι πίσω από συγκεκριμένες πυρκαγιές σε δασικές και κατοικημένες περιοχές, βρίσκονταν Τούρκοι πράκτορες και παρακρατικοί που χρηματοδοτούνταν από την «μητέρα Τουρκία».Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες το γνώριζαν αυτό, εδώ και χρόνια. Και μάλιστα, το πρώην στέλεχος της ΕΥΠ, Σάββας Καλεντερίδης, είχε προτείνει να σταλεί στην Τουρκία Έλληνας εισαγγελέας για να ανακρίνει συγκεκριμένο Τούρκο που είχε ομολογήσει για τις δασικές πυρκαγιές, ή να ζητηθεί η έκδοσή του. Όμως, δεν κουνήθηκε φύλλο. Και, για να μη λέμε αερολογίες ότι οι κυβερνήσεις Σημίτη και Παπανδρέου «έψαξαν και δεν βρήκαν στοιχεία» (όχι ότι η κυβέρνηση Καραμανλή έκανε κάτι παραπάνω) παραθέτουμε εμείς τα αδιάσειστα στοιχεία του ρεπορτάζ. Για να δούμε: Θα τολμήσει κάποιος εισαγγελέας να ανοίξει την έρευνα; Η ελληνικήΔικαιοσύνη, με την ιστορία του Εφραίμ, αφού δεν κάμφθηκε από τις πιέσεις, απέδειξε ότι μπορεί. Ας δούμε λοιπόν δύο από τα πρόσωπα:Γιασάρ Οζ: Ο Γιασάρ Οζ, ήταν μέλος τουρκικής παρακρατικής οργάνωσης, η οποία κατευθυνόταν από τη ΜΙΤ και είχε σχέσεις με τη μαφία. Ουσιαστικά, ο Οζ, ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού των Γκρίζων Λύκων, Αμπντουλάχ Κατλί που σκοτώθηκε στο δυστύχημα του Σουσουρλούκ, το 1996. Μέσω του Κατλί, ο Οζ, είχε γνωρίσει τον Μεχμέτ Αγκάρ, πρώην βουλευτή και, τότε, αρχηγό της Αστυνομίας της Τουρκίας. Η οργάνωση που κατηύθυναν, έκανε εμπόριο σκληρών ναρκωτικών, διακίνηση λαθρομεταναστών και άλλες «βρώμικες δουλειές». Οι περισσότεροι που θα μπορούσαν να μιλήσουν, σκοτώθηκαν σε περίεργα ατυχήματα. Ο Οζ, όμως, τη γλίτωσε. Και όταν συνελήφθη με 10 κιλά ηρωίνη, «κελάηδησε»...Όταν τον πήγαιναν στη φυλακή, ήταν συγκεντρωμένα τηλεοπτικά συνεργεία. Τότε ο Οζ, έριξε τη «βόμβα», ελπίζοντας ότι θα εκδοθεί στην Ελλάδα για να δικαστεί και θα γλιτώσει τη δολοφονία του στις τουρκικές φυλακές: «Όταν έβαζα φωτιές στην Ελλάδα, ήμουν καλός! Και τώρα, με κλείνετε στη φυλακή»; Ο Οζ, ήταν αποφασισμένος να το τραβήξει. Σε κατάθεσή του μάλιστα, υποστήριξε πως ο Αγκάρ μίλαγε συνέχεια με την τότε πρωθυπουργό, Τανσού Τσιλέρ. Σε μια από αυτές τις συνομιλίες, ο Οζ βρισκόταν μαζί με τον Αγκάρ, όταν αυτός μίλαγε με την Τσιλέρ στο τηλέφωνο: «Έχω δίπλα μου τον ήρωα», της είπε.Προφανώς και ο Αγκάρ αναφερόταν στις μεγάλες πυρκαγιές στο ανατολικό Αιγαίο και τη Μακεδονία. Ο Σάββας Καλεντερίδης πρότεινε τότε να ζητήσει η Ελλάδα την έκδοση του Οζ στη χώρα μας, ή να μεταβεί εισαγγελέας εκεί να τον ανακρίνει. Περιέργως, τίποτα δεν έγινε. Οι άνδρες της ΕΥΠ θεωρούσαν τότε ότι πιθανότατα ο Οζ ήταν ο δράστης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ικαρία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 13 άτομα. Πέρασε από το μυαλό σας ότι δεν ήταν ικανός για φόνους; Ο Οζ εκτίει ποινή σε τουρκικές φυλακές, επειδή ο κύριος ρόλος του, ήταν οι δολιοφθορές και οι δολοφονίες Κούρδων.Ο Αμπντουλάχ Τσατλί: Το «ομορφόπαιδο» των Γκρίζων Λύκων, μυστικός πράκτορας της ΜΙΤ, έκαψε τη μισή Ελλάδα.Αμπντουλάχ Τσατλί: Το «ομορφόπαιδο» των Γκρίζων Λύκων, ανασύρθηκε νεκρό από τα συντρίμμια της μαύρης Mercedes στο δυστύχημα του Σουσουρλούκ. Ο Τσατλί, ψυχρός εκτελεστής, ουσιαστικά αποδείχθηκε πως δούλευε για το τουρκικό κράτος. Οι συνεργάτες του, παραδέχθηκαν πως (και) ο ίδιος έβαζε φωτιές σε ελληνικά δάση (κυρίως της νησιωτικής χώρας) «για το καλό της μητέρας πατρίδας». Φέρεται μάλιστα ότι υπάρχει και ηχογραφημένη ομολογία του Τσατλί, πριν σκοτωθεί.Όπως είναι φυσικό, η τουρκική Δικαιοσύνη δεν ασχολήθηκε με αυτή την πτυχή και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι οι φωτιές έμπαιναν ως «αντίποινα» σε πυρκαγιές στο τουρκικό έδαφος. Όμως για τις φωτιές στην Τουρκία δεν υπάρχει καν… υποψία ελληνικής ανάμιξης, ενώ για αυτές στην Ελλάδα, υπάρχουν ομολογίες!Τα στοιχεία για τη δράση του Τσατλί αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνα της CIA και, ακόμα και οι πιο σκληροί πράκτορες έπαθαν σοκ με αυτά που βρήκαν. Ο Τσατλί, συνδέεται με τη σκοτεινότερη ίσως πτυχή του ΝΑΤΟ: Το δίκτυο «Gladio», το οποίο ευθύνεται για τη «Σφαγή της Πρωτομαγιάς» το 1977 στην Κωνσταντινούπολη, την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα και εκατοντάδες (μετριοπαθώς) δολοφονίες Κούρδων και Αρμενίων. Ο Τσατλί ήταν επίσης ηγετικό μέλος του «Δικτύου Ειδικού Πολέμου» των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων που οργάνωσε το Πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Πόλης, το 1955 και ίδρυσε την ένοπλη οργάνωση των Τουρκοκυπρίων ΤΜΤ, το 1957. Θέλετε κι άλλα;Οι πυρκαγιές του 2007: Στις πυρκαγιές του 2007, μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες τραγωδίες της χώρας, ο Βύρων Πολύδωρας είχε μιλήσει για «ασύμμετρη απειλή». Τότε, ο υπουργός είχε δεχθεί άγριο κράξιμο. Μπορεί να είχε δίκιο; Ο Σάββας Καλεντερίδης, έχει δηλώσει πως ναι. Και, προφανώς, ο κ. Πολύδωρας το είχε πει αυτό (παρότι αναγκάστηκε να το γυρίσει στον «στρατηγό άνεμο») με τα στοιχεία που είχε από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Το προηγούμενο, άλλωστε, υπήρχε.Οι ελληνικές Αρχές γνώριζαν ότι οι Τούρκοι έβαζαν φωτιές σε ελληνικά δάση. Όμως αυτό, δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει προς ένα τέτοιο (έστω και αυθαίρετο) συμπέρασμα. Ούτε και οι πολλαπλές εστίες πυρκαγιάς σε όλη τη χώρα που έδειχναν συντονισμένο σχέδιο εμπρηστών. Ας δεχτούμε ότι οι οικοπεδοφάγοι έβαλαν όλες αυτές τις φωτιές. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που έχει αποκαλύψει ο Σάββας Καλεντερίδης: Η αποδόμηση της Πυροσβεστικής.Τις ημέρες της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική δεχόταν τηλεφωνήματα από «απεγνωσμένους πολίτες» που κατήγγειλαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβέστες με τα οχήματα έσπευδαν στα σημεία και διαπίστωναν ότι δεν υπήρχε φωτιά. Το πλέον περίεργο είναι ότι για τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα έγινε ανάκριση και έρευνα στην οποία ενεπλάκη και η ΕΥΠ. Όμως δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί το από πού έγιναν. Εσείς, τώρα, πιστεύετε ότι αν κάποιος ήθελε να κάνει φάρσα, θα μπορούσε να κρυφτεί και από την… ΕΥΠ;