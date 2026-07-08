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Τροχαία, ναρκωτικά και βιασμός: Οι 8 υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων

Ιουλίου 24, 2026

   Με την κατηγορία της δωροδοκίας οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) στις Δικαστικές Αρχές των Χανίων ο ιατροδικαστής από τα Χανιά...

  



Με την κατηγορία της δωροδοκίας οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) στις Δικαστικές Αρχές των Χανίων ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο καθηγητής Τοξικολογίας από το Ηράκλειο.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα (27/07) στις 10:00, ενώ, ο δικηγόρος του καθηγητή Τοξικολογίας ανέφερε ότι «και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιον λόγο κατηγορούνται».

Ο καθηγητής δεν είχε λάβει τη δικογραφία για να ενημερωθεί σχετικά.

Όμως, ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε με αφορμή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί από την Ελληνική Αστυνομία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

  • Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών τέθηκαν πολλές υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας:
  • Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.
  • Υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, όπου σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις.
  • Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.
  • Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς, κατά την οποία αποδίδεται σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.
  • Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.
  • Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό, στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.
  • Υπόθεση ναρκωτικών, όπου φέρεται να συντάχθηκε ψευδής τοξικολογική έκθεση με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένου.
  • Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, με αντίστοιχη κατηγορία για σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Ελληνική Αστυνομία και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

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