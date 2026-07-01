Ο πρώτος σκληρός δίσκος ζύγιζε 1 τόνο και αποθήκευε 5ΜΒ. Η πρώτη τηλεόραση κόστιζε 7.000 $. Δείτε πώς ήταν τα πολλά από τα πρώτα επιτεύγματα της τεχνολογίας

Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία έχει διευκολύνει σε πολλούς τομείς την καθημερινότητα των ανθρώπων. Καθημερινά και συνηθισμένα αντικ...





Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία έχει διευκολύνει σε πολλούς τομείς την καθημερινότητα των ανθρώπων. Καθημερινά και συνηθισμένα αντικείμενα των προηγούμενων αιώνων έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το σήμερα και πιθανώς να αλλάξουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον ή να εξαφανιστούν και να αντικατασταθούν από κάτι άλλο.Ορισμένα από τα γνωστά ηλεκτρονικά αντικείμενα που έχουν «μεταμορφωθεί» με την πάροδο του χρόνου είναι: Σκληρός δίσκος Το 1956 κατασκευάστηκε ο πρώτος σκληρός δίσκος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για εμπορικούς σκοπούς. Ήταν το μοντέλο «350 RAMAC», το οποίο ζύγιζε σχεδόν ένα τόνο! Ο αποθηκευτικός του χώρος δεν ξεπερνούσε τα 5 ΜB ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονταν σε 50 μεγάλους δίσκους. Σήμερα, το μέγεθος των σκληρών δίσκων είναι πολύ μικρό και έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες ψηφιακών δεδομένων....ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: http://www.mixanitouxronou.gr/o-protos-skliros-diskos-zygize-1-tono-kai-apothikeye-5mv-i-proti-tileorasi-kostize-7-000-deite-pos-itan-ta-polla-apo-ta-prota-epiteygmata-tis-technologias-kai-pos-exelichthikan/