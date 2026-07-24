Συνελήφθη ο Γερμανός, κύριος ύποπτος για την εξαφάνισή της – Ήρθε στα χέρια με αστυνομικούς

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν – που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς σε ηλικία 3 ετών ...













Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ / Julian Stratenschulte / dpa via AP



Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φαίνεται πως δεν ανήκαν στην ομάδα που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του Μπρούκνερ και βρέθηκαν στο σημείο τυχαία.



Μάλιστα, ένας από αυτούς τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.



Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπρίκνερ, Φίλιπ Μαρκουόρτ, επιβεβαίωσε το συμβάν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αντίδραση της αστυνομίας ήταν υπερβολική.



«Η φωτογραφία ελήφθη από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων και ήταν αβλαβής», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αυτό ισοδυναμεί με δίωξη ενός αθώου ανθρώπου».



Σημειώνεται ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής είχε τεθεί υπό έρευνα από την αστυνομία του Κιέλου και τον Απρίλιο για έναν καβγά στον οποίο ενεπλάκη ένας Βρετανός υπήκοος.



Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας The Sun, σύμφωνα με τις οποίες η 24ωρη παρακολούθησή του -η οποία αποσκοπούσε τόσο στην προστασία του κοινού όσο και στην προστασία του ίδιου από πιθανές επιθέσεις αυτοδικίας- πρόκειται να καταργηθεί, καθώς δικαστήριο έκρινε ότι δεν απαιτείται πλέον.



Ωστόσο, ο Μπρίκνεραναμένεται να συνεχίσει να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης.



Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με αποτέλεσμα η φύλαξη να παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική δικαστική ετυμηγορία.



Ο Γερμανός υπήκοος έχει πολλαπλές καταδίκες στο παρελθόν για σεξουαλικά εγκλήματα και άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, επιθέσεις και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.



Ο Μπρίνκερ αποφυλακίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 αφού εξέτισε ποινή κάθειρξης 7 ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας, ηλικίας 72 ετών, το 2005 στην Πορτογαλία. Δεν του ασκήθηκε ποτέ δίωξη για την υπόθεση της Μάντι, λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν – που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς σε ηλικία 3 ετών το 2007 όταν βρισκόταν με τους γονείς της σε θέρετρο της Πορτογαλίας και έκτοτε δεν έχει βρεθεί – κατηγορείται ότι ενεπλάκη σε επεισόδιο με αστυνομικούς έξω από σουπερμάρκετ στη Γερμανία.Το περιστατικό με τον κύριο ύποπτο για τη εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν σημειώθηκε στην πόλη Κίελο στις 6 Ιουνίου και είχες ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.Ο Μπρίκνερ, ο οποίος ουδέποτε έχει κατηγορηθεί επισήμως για την υπόθεση του 2007 και δηλώνει αθώος, βρισκόταν υπό 24ωρη αστυνομική παρακολούθηση από τη στιγμή της αποφυλάκισής του πέρυσι, με τις αρχές να καταγράφουν κάθε του κίνηση.Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το επεισόδιο συνέβη όταν ο Μπρούκνερ αρνήθηκε να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο στους αστυνομικούς, μόλις εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι τους φωτογραφίζει.«Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής παρέμβασης, σημειώθηκε σωματική επίθεση ή πράξη αντίστασης κατά των αστυνομικών οργάνων», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.