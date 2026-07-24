Συναγερμός από το 112 σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς!

Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει έντονα καιρ...



Ειδικότερα, το 112 ενημερώνει ότι αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες και καλεί για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.



Οι περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση είναι: Λάρισα, Φθιώτιδα, κεντρική και βόρεια Εύβοια και Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα.