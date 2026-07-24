Πρώην σύμβουλος Ερντογάν: Το Ισραήλ επιδιώκει τον διαμελισμό της Συρίας και μπλοκάρει τα F-35 για την Τουρκία! Αμήν!

Ο πρώην σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Γιασίν Ακτάι, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να διαμελίσει τη Συρία, ενώ Τούρκοι σχολιαστές ...

Ο πρώην σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Γιασίν Ακτάι, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να διαμελίσει τη Συρία, ενώ Τούρκοι σχολιαστές διερωτήθηκαν αν το ΝΑΤΟ θα υπερασπιζόταν την Άγκυρα σε μια μελλοντική αναμέτρηση και κατηγόρησαν το «ισραηλινό λόμπι» ότι μπλοκάρει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.Οι εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ σχετικά με τη Συρία κλιμακώνονται, με αμφότερους τους διακεκριμένους Τούρκους σχολιαστές να προειδοποιούν ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν τελικά να βρεθούν σε μια άμεση αναμέτρηση.Ο Γιασίν Ακτάι, πρώην σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ασκησε δριμεία κριτική στην ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη Συρία κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην αραβόφωνη εκπομπή Madar al-Ghad.Ο Ακτάι ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να δει την αναδυόμενη παρουσία ενός σταθερού και ενωμένου συριακού κράτους στα σύνορά του.«Το Ισραήλ δεν θέλει μια σταθερή και ενωμένη γειτονική χώρα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο δεν αποτελούν απόδειξη ισχύος, αλλά σημάδια μιας πολιτικής που τελικά θα βλάψει το εβραϊκό κράτος.«Κάθε ισραηλινή επίθεση το φέρνει πιο κοντά στο τέλος του», διακήρυξε ο Ακτάι, παρουσιάζοντας τον ισχυρισμό ως ένα συμπέρασμα με ρίζες στη κοινωνιολογία.Ο παρουσιαστής της εκπομπής διερωτήθηκε γιατί το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στόχους στη Συρία, τη στιγμή που η νέα ηγεσία της χώρας φέρεται να έχει διαμηνύσει ότι δεν επιζητά περαιτέρω περιφερειακούς πολέμους και είναι έτοιμη να επιδιώξει ειρηνικές σχέσεις.Ο Ακτάι απάντησε κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να κατακερματίσει τη Συρία μέσω της καλλιέργειας ξεχωριστών πόλων εξουσίας.Αναφέρθηκε ειδικότερα στον πληθυσμό των Δρούζων στη νότια Συρία και στις κουρδικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται ανατολικά του ποταμού Ευφράτη.Σύμφωνα με τον Ακτάι, το Ισραήλ πιστεύει ότι η αστάθεια στις γειτονικές χώρες θα βελτιώσει τη δική του ασφάλεια.«Πιστεύει ότι όταν τα πάντα γύρω του καίγονται, το ίδιο θα παραμείνει ασφαλές και αλώβητο», ανέφερε.«Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που τελικά θα επιφέρει το τέλος του Ισραήλ».Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης: Το Ισραήλ μπλοκάρει την επιστροφή στα F-35Την ίδια ημέρα, σχολιαστές στην τουρκική τηλεόραση συζήτησαν τις συνεχείς προσπάθειες της Άγκυρας να επιστρέψει στο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.Η Τουρκία αποπέμφθηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.Πρόσφατες συζητήσεις φέρεται να περιλαμβάνουν την πιθανότητα μεταφοράς ή πώλησης των συστημάτων στο Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης με την Ουάσιγκτον.Ωστόσο, η τηλεοπτική παρουσιάστρια Σιμγκέ Φιστίκογλου υποστήριξε ότι η επίλυση της διαμάχης για τους S-400 δεν θα ήταν απαραίτητα αρκούντως επαρκής.«Η Τουρκία δεν θα μπορέσει να παραλάβει τα F-35 όσο υφίσταται το ισραηλινό λόμπι», ισχυρίστηκε.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συνεχιζόμενη αντίθεση της Ουάσινγκτον στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.Θα υπερασπιζόταν το ΝΑΤΟ την Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ;Το πάνελ συζήτησε επίσης το αν το ΝΑΤΟ θα έσπευδε προς υπεράσπιση της Τουρκίας εάν ξεσπούσε μια αναμέτρηση με το Ισραήλ στη Συρία.Η συζήτηση ακολούθησε σχόλια που αποδόθηκαν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sky News.Όταν ρωτήθηκε αν η ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ θα εφαρμοζόταν σε περίπτωση ισραηλινοτουρκικής σύγκρουσης, ο Ρούτε φέρεται να απέφυγε να δώσει μια άμεση απάντηση και αντί αυτού εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ερντογάν θα απέτρεπε την κλιμάκωση της κατάστασης πέραν κάθε ελέγχου.Ο Ντογάν Σατμίς, αρχισυντάκτης της τουρκικής εφημερίδας Σοζτζού, ερμήνευσε την απάντηση ως απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε απαραίτητα την Άγκυρα.«Εάν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από το Ισραήλ κατά της Τουρκίας, το ΝΑΤΟ δεν θα υπερασπιστεί την Τουρκία», ισχυρίστηκε.Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στο πάνελ κάλεσαν την Άγκυρα να επανεξετάσει την εξάρτησή της από τους δυτικούς συμμάχους, να μειώσει τις επενδύσεις της σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και να προσδιορίσει ποιες χώρες θα υποστήριζαν πραγματικά την Τουρκία εν μέσω μιας κρίσης.«Ας αναγνωρίσουμε τους φίλους και τους εχθρούς μας», κατέληξε η Φιστίκογλου.Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν μια αισθητή κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής γύρω από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία.Ωστόσο, δεν αντιπροσωπεύουν κάποια επίσημη απόφαση είτε της τουρκικής κυβέρνησης είτε του ΝΑΤΟ σχετικά με μια πιθανή άμεση αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.