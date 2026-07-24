Άγρια τουρκική πρόκληση... Η Άγκυρα κάνει μέσα στην σκλαβωμένη Αγιά Σοφιά μνημόσυνο για τον πράκτορα της στην Θράκη Αχμέτ Σαδίκ!

Τον προόριζαν για «Νενκτάς» της Θράκης αλλά τους πρόλαβε ένα τρακτέρ! Πριν μερικά χρόνια η τουρκία χαρακτήριζε ως ύποπτο το τροχαίο στο ...



Το ρεπορτάζ από την κατεχόμενη Κωνσταντινούπολη λέει πως θα πραγματοποιηθεί ‘ Mevlid-i Şerif’ (δέηση προς τον Προφήτη Μωάμεθ) για τον Τούρκο γιατρό της ελληνικής Θράκης, Σαντίκ Αχμέτ, στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης καθώς ο Ρ.Τ. Ερντογάν μετέτρεψε το ναό σε τζαμί, γράφουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.



Σύμφωνα με αυτά, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση για την 31η επέτειο από τον θάνατο του Δρ. Σαντίκ Αχμέτ του εκλιπόντος πατέρα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, δικηγόρου Funda Sadık Ahmet Bayır. ( Σημείωση: Η Funda είναι κόρη του εκλιπόντος Σαντίκ Αχμέτ).



Η θρησκευτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 4:00 μ.μ., όπως σημειώνεται.



Και συνεχίζουν οι τούρκοι... Ο Δρ. Σαντίκ Αχμέτ, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας στη ελληνική Θράκη ήταν γιατρός, είναι γνωστός για τον αγώνα του για τα δικαιώματα της μειονότητας στη Θράκη. Είχε ιδρύσει το μειονοτικό Κόμμα Φιλίας, Ισότητας και Ειρήνης (ΚΙΕΦ/DEB). Είχε τραγικό θάνατο στην Κομοτηνή το 1995, καθώς το όχημα του συγκρούστηκε με τρακτέρ.





Ο Σαδίκ δεν πρόλαβε να γίνει ο Ντενκτάς της Θράκης όπως προοριζόταν, αλλά σήμερα ο γιός του και η οικογένεια του απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια στην τουρκία, όπου παρευρίσακονται συχνά πυκνά ως διαίτεροι προσκεκλημένοι από το τουρκικό κράτος, ενώ αποτελούν βραχίονα της οικονομικής διείσδυσης της Άγκυρας στην περιοχή.

Οι τούρκοι λοιπόν προκαλούν και πάλι με μνημόσυνο του μέσα στην σκλαβωμένη ΑγιαΣοφιά!