Τουρκικός πανικός για την ελληνική αεράμυνα και τη συμφωνία με το Ισραήλ (Και ο Τσίπρας θέλει να συλλάβει τον Νετανιάχου)

Η απόφαση της Αθήνας να θωρακίσει τον εθνικό εναέριο χώρο με τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης, πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής ομπρέλας σε στ...



Οι γνωστές ιαχές περί αποστρατιωτικοποίησης



Μη έχοντας άλλα επιχειρήματα, η τουρκική αντιπολίτευση καταφεύγει στην πάγια και νομικά ανυπόστατη προπαγάνδα περί αποστρατιωτικοποίησης. Ο αντιπρόεδρος του CHP καλεί την τουρκική διπλωματία να θέσει το ζήτημα σε κάθε διεθνές φόρουμ, επικαλούμενος αυθαίρετες ερμηνείες των Συνθηκών της Λωζάννης και των Παρισίων.



Φυσικά, το τουρκικό αφήγημα παραβλέπει σκοπίμως το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας στη νόμιμη άμυνα, ειδικά απέναντι σε μια χώρα που διατηρεί τη Στρατιά του Αιγαίου απέναντι από τα ελληνικά νησιά και απειλεί ανοιχτά την κυριαρχία τους με casus belli. Η Ελλάδα προχωρά ακάθεκτη στον αμυντικό της σχεδιασμό, προσφέροντας ασφάλεια και αποτροπή, αδιαφορώντας για τις επικοινωνιακές κραυγές της Άγκυρας. pentapostagma.gr

Η απόφαση της Αθήνας να θωρακίσει τον εθνικό εναέριο χώρο με τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης, πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής ομπρέλας σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, έχει προκαλέσει ανοιχτό εκνευρισμό και στρατηγική αμηχανία στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ο ελληνοϊσραηλινός αμυντικός άξονας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της τουρκικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αποκαλύπτοντας τον βαθύ φόβο της Άγκυρας για την ανατροπή του ισοζυγίου ισχύος.Είναι χαρακτηριστικό ότι το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ακολουθώντας την πάγια αναθεωρητική γραμμή του τουρκικού κατεστημένου, υιοθετεί εξαιρετικά σκληρή ρητορική απέναντι στην Ελλάδα. Ο αντιπρόεδρος του CHP και τομεάρχης Άμυνας, Γιανκί Μπαγτζίογλου, καλεί την κυβέρνηση Ερντογάν να αντιδράσει δυναμικά, ομολογώντας εμμέσως ότι το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ακυρώνει στην πράξη τις επιδιώξεις της «Γαλάζιας Πατρίδας».Η ενόχληση της τουρκικής πλευράς δεν κρύβεται, καθώς βλέπει την Ελλάδα να αποκτά ένα αδιαμφισβήτητο τακτικό πλεονέκτημα. Ο Μπαγτζίογλου, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους, υποστηρίζει ότι η συμφωνία της Αθήνας με το Τελ Αβίβ, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν αποτελεί απλώς μια στρατιωτική εξέλιξη, αλλά συνιστά ευθεία γεωπολιτική απειλή για τα τουρκικά συμφέροντα. Φτάνει μάλιστα στο σημείο, διαστρεβλώνοντας πλήρως την πραγματικότητα, να χαρακτηρίσει την αμιγώς αμυντική θωράκιση της Ελλάδας ως «υπονόμευση του διεθνούς δικαίου».Το πραγματικό πρόβλημα για την Άγκυρα αποκαλύπτεται μέσα από την ανάλυση του Τούρκου αξιωματούχου για τα υπό σχεδιασμό συστήματα ραντάρ και επιτήρησης. Όπως παραδέχεται, τα σύγχρονα συστήματα που θα εγκατασταθούν στα ελληνικά νησιά θα εξασφαλίσουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη συνεχή και αδιάλειπτη δημιουργία μιας τακτικής αεροπορικής εικόνας, καλύπτοντας μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από το Αιγαίο Πέλαγος έως την Ανατολική Μεσόγειο, αγγίζοντας τις τουρκικές ακτές, ακόμη και σε περίοδο ειρήνης. Αυτή ακριβώς η επιχειρησιακή διαύγεια είναι που ακυρώνει την ικανότητα της Τουρκίας για αιφνιδιασμό.Το γεωστρατηγικό άγχος του κεμαλικού κόμματος κορυφώνεται με την προοπτική δικτύωσης των συστημάτων. Η Τουρκία βλέπει τον εφιάλτη μιας ενιαίας αμυντικής αλυσίδας να παίρνει σάρκα και οστά.Ο Μπαγτζίογλου σημειώνει με έκδηλη ανησυχία ότι η διασύνδεση ισραηλινής προέλευσης συστημάτων μεταξύ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (την οποία αποκαλεί προκλητικά ΕΔΝΚ) θα δημιουργήσει μια αρραγή δομή έγκαιρης προειδοποίησης. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή επιχειρησιακή επίγνωση μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και Τελ Αβίβ υψώνει ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.