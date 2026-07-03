Βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στο Σιάτλ με 3 νεκρούς σε φεστιβάλ φαγητού!

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle στο Σιάτλ την Κυριακή (26...



Η δήμαρχος της πόλης Κέιτι Γουίλσον δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Centre, το οποίο φιλοξενούσε το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle όλο το Σαββατοκύριακο όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί γύρω στις 18:00 τοπική ώρα.



Ένας δεύτερος ύποπτος διέφυγε από το σημείο και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, πρόσθεσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Τάιρον Ντέιβις. Είπε ότι πιστεύεται ότι οι ύποπτοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον.



Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επί τόπου, ενώ ένα άτομο πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα δίχρονο αγόρι, δήλωσαν αξιωματούχοι.



Ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το σκηνικό ήταν «απόλυτο χάος» μετά τους πυροβολισμούς.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί



H στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο από έναν άνδρα την ώρα που παρουσίαζε τα προϊόντα του στην κάμερα.



Εκείνη τη στιγμή άκουσε τους πυροβολισμούς και έτρεξε να σωθεί ενώ καταγράφηκαν και οι εικόνες πανικούς που επικράτησαν.





Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle στο Σιάτλ την Κυριακή (26/7).