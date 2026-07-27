Ιωάννινα: Δύτες ανέσυραν από τον βυθό της Παμβώτιδας πολεμικό βλήμα της δεκαετίας του ’40

Ένα πολεμικό βλήμα της δεκαετίας του ’40 που αποτελεί αποτύπωμα της πολεμικής ιστορίας της περιοχής ανέσυραν δύτες από τον βυθό της λίμνη...











Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για πολεμικό υλικό που ανάγεται στη δεκαετία του 1940. Η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και η λεκάνη της Παμβώτιδας βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρών πολεμικών αναμετρήσεων, τόσο κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο όσο και στη Γερμανική Κατοχή (1940-1944).



Για το εύρημα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στρατιωτικά πρωτόκολλα από ειδικούς πυροτεχνουργούς για την ασφαλή παραλαβή και εξουδετέρωσή του.



Οι υποβρύχιες εργασίες καθαρισμού του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας συνεχίζονται κανονικά, με τους δύτες να επιβεβαιώνουν ότι ο βυθός της λίμνης «κρύβει» εκπλήξεις. Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για πολεμικό υλικό που ανάγεται στη δεκαετία του 1940. Η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και η λεκάνη της Παμβώτιδας βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρών πολεμικών αναμετρήσεων, τόσο κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο όσο και στη Γερμανική Κατοχή (1940-1944).Για το εύρημα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στρατιωτικά πρωτόκολλα από ειδικούς πυροτεχνουργούς για την ασφαλή παραλαβή και εξουδετέρωσή του.Οι υποβρύχιες εργασίες καθαρισμού του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας συνεχίζονται κανονικά, με τους δύτες να επιβεβαιώνουν ότι ο βυθός της λίμνης «κρύβει» εκπλήξεις.

Ένα πολεμικό βλήμα της δεκαετίας του ’40 που αποτελεί αποτύπωμα της πολεμικής ιστορίας της περιοχής ανέσυραν δύτες από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια εκτεταμένων υποβρύχιου καθαρισμού.Το βλήμα όλμου, που φέρει τα χαρακτηριστικά πτερύγια σταθεροποίησης στην ουρά του και έντονα σημάδια διάβρωσης από τη μακρόχρονη παραμονή στο νερό, παρέμεινε για δεκαετίες βυθισμένος τη λάσπη.