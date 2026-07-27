Έρχεται Κοσμογονία! Jerusalem Post: Μήπως ήρθε η ώρα το Ισραήλ να οπλίσει τους Κούρδους και να βοηθήσει στην ίδρυση του Κουρδιστάν;

Η ισραηλινή εφημερίδα ‘Jerusalem Post’ δημοσιεύει ένα άρθρο ως ‘Άποψη’ της Κούρδο-Σουηδής δημοσιογράφου Suzan Quitaz*, η οποία γράφει συχ...









Ένας μαχητής του Ιρανικού Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK) συμμετέχει σε εκπαιδευτική άσκηση σε βάση κοντά στο Ερμπίλ του Ιράκ, τον Φεβρουάριο. (πιστωτικό: THAIER AL-SUDANI/REUTERS)



Είπε ότι εάν το Κουρδιστάν και το Ισραήλ γίνουν στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, θα μπορούσαν να σταθούν μαζί ενάντια στις κρατικά υποστηριζόμενες απειλές και τα εξτρεμιστικά κινήματα σε όλη την περιοχή, συμβάλλοντας παράλληλα σε μεγαλύτερη περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια μέσω εποικοδομητικών σχέσεων με άλλα έθνη.



Η εκτίμηση του στρατηγού είναι εύστοχη.



Το Ισραήλ και οι Κούρδοι μοιράζονται μια μακρά ιστορία μυστικής συνεργασίας που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960.



Και οι δύο έχουν πολεμήσει ενάντια στις αντιξοότητες με τον ίδιο Άραβα, Τούρκο και Ιρανό εχθρό στους αγώνες τους για να δημιουργήσουν μια πατρίδα για τον διωκόμενο λαό τους.



Τόσο ο κουρδικός όσο και ο εβραϊκός λαός αντιμετωπίζουν την ίδια δαιμονοποίηση, λαϊκή εχθρότητα και απορριπτικότητα από εκείνους που αντιτίθενται στο δικαίωμά τους να υπάρχουν ως λαός.



Ο κουρδικός πληθυσμός είναι περίπου 50 με 60 εκατομμύρια και η προγονική τους πατρίδα, το Κουρδιστάν, εκτείνεται σε μια μεγάλη ορεινή περιοχή και βρίσκεται εντός των συνόρων του Ιράκ, του Ιράν, της Τουρκίας και της Συρίας.



Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, σχεδόν μισό εκατομμύριο Κούρδοι δολοφονήθηκαν και εκατομμύρια ξεριζώθηκαν από τα τέσσερα κράτη που κατέχουν το Κουρδιστάν.



Τον Σεπτέμβριο του 2017, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της αυτόνομης κουρδικής περιοχής του Ιράκ έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων (93%) ψήφισε υπέρ της απόσχισης από το Ιράκ.



Το Ισραήλ ήταν η μόνη χώρα που υποστήριξε την κίνηση. Μετά τα αποτελέσματα, υπήρξε μια μαζική αντίδραση στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που υποδαύλιζε τους Κούρδους.



Οι Κούρδοι κατηγορήθηκαν ότι ήταν «σιωνιστικές μαριονέτες» που συνεργάζονταν με το Ισραήλ για την οικοδόμηση ενός «δεύτερου Ισραήλ», μιας οντότητας που θα διέλυε τον λεγόμενο αραβικό κόσμο τους.



Η κατηγορία για το «δεύτερο Ισραήλ»



Ο όρος «δεύτερο Ισραήλ» μπορεί να εντοπιστεί από το 1966, όταν ο τότε υπουργός Άμυνας του Ιράκ, Αμπντ αλ-Αζίζ αλ-Ουκαϊλί, ένας Άραβας εθνικιστής, κατηγόρησε τους Ιρακινούς Κούρδους ότι επιδίωκαν να εγκαθιδρύσουν ένα «δεύτερο Ισραήλ» στην περιοχή.



Εξήντα χρόνια αργότερα, ο όρος εξακολουθεί να διαιωνίζεται, ισχυριζόμενοι ότι το Κουρδιστάν μιμείται το «Γιαχουντιστάν», που σημαίνει τη γη των Εβραίων ή του Ισραήλ.



Η καθηγήτρια Όφρα Μπέντζιο, επικεφαλής του προγράμματος Κουρδικών Σπουδών στο Κέντρο Μοσέ Νταγιάν στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι «οι συνδέσεις και οι παραλληλισμοί αποσκοπούν στη δαιμονοποίηση και την απονομιμοποίηση τόσο των Εβραίων όσο και των Κούρδων, ενώ παράλληλα υπονοούν παράνομες σχέσεις μεταξύ τους».



Ο στρατηγός Γιαζντάνπανα έχει δίκιο όταν λέει ότι η υποστήριξη του κουρδικού σκοπού «εξυπηρετεί επίσης τα ίδια τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ».



Περίπου 12 έως 15 εκατομμύρια Κούρδοι διαμένουν κυρίως στο βορειοδυτικό Ιράν (κουρδική περιοχή του Ιράν), κατά μήκος των συνόρων με τις κουρδικές περιοχές τόσο της Τουρκίας όσο και του Ιράκ.



Ο εξοπλισμός και η υποστήριξη των κουρδικών παρατάξεων από το Ισραήλ θα παράσχει στο Ισραήλ άμεσο πλεονέκτημα για να διαβρώσει τον εσωτερικό έλεγχο της Τεχεράνης.



Οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων με το Ιράν-Ιράκ είναι εξαιρετικά πειθαρχημένες και ο εφοδιασμός τους με όπλα από το Ισραήλ είναι win-win τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Κούρδους, καθώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμεύσουν ως δύναμη για να αμφισβητήσουν το ιρανικό καθεστώς.



Η υποστήριξη του Ισραήλ προς τους Κούρδους στο Ιράκ, τη Συρία και το Ιράν θα διαταράξει επίσης τον «Σιιτικό Άξονα» και την ικανότητα της Τεχεράνης να προμηθεύει όπλα στους αντιπροσώπους της στο Ιράκ και τον Λίβανο.



Μετά τις 7 Οκτωβρίου, η Τουρκία έχει γίνει το κέντρο των ηγετών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς. Δεν περνάει σχεδόν μία μέρα χωρίς κάποιος ανώτερος Τούρκος πολιτικός ή δημόσιο πρόσωπο να ζητά την καταστροφή του Ισραήλ ή την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ.



Τον Μάρτιο του 2025, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια μιας προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού, είπε: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του, να καταστρέψει και να ερημώσει το Σιωνιστικό Ισραήλ».



Τον Ιούλιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει γίνει ένα «βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει».



Αυτά τα σχόλια δεν είναι μεμονωμένα ξεσπάσματα. Αντικατοπτρίζουν την ολοένα και πιο εχθρική στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ και τους Εβραίους γενικότερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



Η υποστήριξη της Άγκυρας προς τις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες ξεπερνά επίσης τη Χαμάς.



Η Τουρκία έχει μακρά ιστορία υποστήριξης ισλαμιστικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.



Η Άγκυρα αρνείται να χαρακτηρίσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τη Χαμάς ως τρομοκρατικές οντότητες, ενώ άλλες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, το έχουν κάνει.



Περίπου το ήμισυ του συνολικού κουρδικού πληθυσμού ζει στην Τουρκία, περίπου 20 εκατομμύρια, που αποτελούν το 20% έως 25% του συνολικού πληθυσμού της Τουρκίας.



Συγκεντρώνονται κυρίως στις ορεινές ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές (κουρδική περιοχή της Τουρκίας), οι οποίες συνορεύουν με τις κουρδικές περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, όπου εδρεύουν μερικές από τις πιο πειθαρχημένες κουρδικές δυνάμεις, όπως οι μαχητές Πεσμεργκά στο ιρακινό Κουρδιστάν και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).



Είναι αυτονόητο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων που ζουν στο Κουρδιστάν και τη διασπορά φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μια κουρδική πατρίδα.



Η ηθική υποστήριξη του Ισραήλ προς τον κουρδικό λαό είναι ανεπαρκής. Το Ισραήλ πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην υποστήριξη και τον εξοπλισμό του κουρδικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.



Καταλαβαίνω ότι τα χέρια του Ισραήλ είναι δεμένα λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος ή δέσμευσης από την αμερικανική κυβέρνηση για ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν.



Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους συχνά τονίζουν την εδαφική ακεραιότητα των χωρών που κατέχουν το Κουρδιστάν, παραλείποντας να αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων απορρίπτει την ένταξη σε αυτά τα απατηλά φασιστικά κράτη.



—



*Η



Echedoros.blog Ένας μαχητής του Ιρανικού Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK) συμμετέχει σε εκπαιδευτική άσκηση σε βάση κοντά στο Ερμπίλ του Ιράκ, τον Φεβρουάριο. (πιστωτικό: THAIER AL-SUDANI/REUTERS)Είπε ότι εάν το Κουρδιστάν και το Ισραήλ γίνουν στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, θα μπορούσαν να σταθούν μαζί ενάντια στις κρατικά υποστηριζόμενες απειλές και τα εξτρεμιστικά κινήματα σε όλη την περιοχή, συμβάλλοντας παράλληλα σε μεγαλύτερη περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια μέσω εποικοδομητικών σχέσεων με άλλα έθνη.Η εκτίμηση του στρατηγού είναι εύστοχη.Το Ισραήλ και οι Κούρδοι μοιράζονται μια μακρά ιστορία μυστικής συνεργασίας που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960.Και οι δύο έχουν πολεμήσει ενάντια στις αντιξοότητες με τον ίδιο Άραβα, Τούρκο και Ιρανό εχθρό στους αγώνες τους για να δημιουργήσουν μια πατρίδα για τον διωκόμενο λαό τους.Τόσο ο κουρδικός όσο και ο εβραϊκός λαός αντιμετωπίζουν την ίδια δαιμονοποίηση, λαϊκή εχθρότητα και απορριπτικότητα από εκείνους που αντιτίθενται στο δικαίωμά τους να υπάρχουν ως λαός.Ο κουρδικός πληθυσμός είναι περίπου 50 με 60 εκατομμύρια και η προγονική τους πατρίδα, το Κουρδιστάν, εκτείνεται σε μια μεγάλη ορεινή περιοχή και βρίσκεται εντός των συνόρων του Ιράκ, του Ιράν, της Τουρκίας και της Συρίας.Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, σχεδόν μισό εκατομμύριο Κούρδοι δολοφονήθηκαν και εκατομμύρια ξεριζώθηκαν από τα τέσσερα κράτη που κατέχουν το Κουρδιστάν.Τον Σεπτέμβριο του 2017, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της αυτόνομης κουρδικής περιοχής του Ιράκ έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων (93%) ψήφισε υπέρ της απόσχισης από το Ιράκ.Το Ισραήλ ήταν η μόνη χώρα που υποστήριξε την κίνηση. Μετά τα αποτελέσματα, υπήρξε μια μαζική αντίδραση στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που υποδαύλιζε τους Κούρδους.Οι Κούρδοι κατηγορήθηκαν ότι ήταν «σιωνιστικές μαριονέτες» που συνεργάζονταν με το Ισραήλ για την οικοδόμηση ενός «δεύτερου Ισραήλ», μιας οντότητας που θα διέλυε τον λεγόμενο αραβικό κόσμο τους.Η κατηγορία για το «δεύτερο Ισραήλ»Ο όρος «δεύτερο Ισραήλ» μπορεί να εντοπιστεί από το 1966, όταν ο τότε υπουργός Άμυνας του Ιράκ, Αμπντ αλ-Αζίζ αλ-Ουκαϊλί, ένας Άραβας εθνικιστής, κατηγόρησε τους Ιρακινούς Κούρδους ότι επιδίωκαν να εγκαθιδρύσουν ένα «δεύτερο Ισραήλ» στην περιοχή.Εξήντα χρόνια αργότερα, ο όρος εξακολουθεί να διαιωνίζεται, ισχυριζόμενοι ότι το Κουρδιστάν μιμείται το «Γιαχουντιστάν», που σημαίνει τη γη των Εβραίων ή του Ισραήλ.Η καθηγήτρια Όφρα Μπέντζιο, επικεφαλής του προγράμματος Κουρδικών Σπουδών στο Κέντρο Μοσέ Νταγιάν στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι «οι συνδέσεις και οι παραλληλισμοί αποσκοπούν στη δαιμονοποίηση και την απονομιμοποίηση τόσο των Εβραίων όσο και των Κούρδων, ενώ παράλληλα υπονοούν παράνομες σχέσεις μεταξύ τους».Ο στρατηγός Γιαζντάνπανα έχει δίκιο όταν λέει ότι η υποστήριξη του κουρδικού σκοπού «εξυπηρετεί επίσης τα ίδια τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ».Περίπου 12 έως 15 εκατομμύρια Κούρδοι διαμένουν κυρίως στο βορειοδυτικό Ιράν (κουρδική περιοχή του Ιράν), κατά μήκος των συνόρων με τις κουρδικές περιοχές τόσο της Τουρκίας όσο και του Ιράκ.Ο εξοπλισμός και η υποστήριξη των κουρδικών παρατάξεων από το Ισραήλ θα παράσχει στο Ισραήλ άμεσο πλεονέκτημα για να διαβρώσει τον εσωτερικό έλεγχο της Τεχεράνης.Οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων με το Ιράν-Ιράκ είναι εξαιρετικά πειθαρχημένες και ο εφοδιασμός τους με όπλα από το Ισραήλ είναι win-win τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Κούρδους, καθώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμεύσουν ως δύναμη για να αμφισβητήσουν το ιρανικό καθεστώς.Η υποστήριξη του Ισραήλ προς τους Κούρδους στο Ιράκ, τη Συρία και το Ιράν θα διαταράξει επίσης τον «Σιιτικό Άξονα» και την ικανότητα της Τεχεράνης να προμηθεύει όπλα στους αντιπροσώπους της στο Ιράκ και τον Λίβανο.Μετά τις 7 Οκτωβρίου, η Τουρκία έχει γίνει το κέντρο των ηγετών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς. Δεν περνάει σχεδόν μία μέρα χωρίς κάποιος ανώτερος Τούρκος πολιτικός ή δημόσιο πρόσωπο να ζητά την καταστροφή του Ισραήλ ή την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ.Τον Μάρτιο του 2025, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια μιας προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού, είπε: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του, να καταστρέψει και να ερημώσει το Σιωνιστικό Ισραήλ».Τον Ιούλιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει γίνει ένα «βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει».Αυτά τα σχόλια δεν είναι μεμονωμένα ξεσπάσματα. Αντικατοπτρίζουν την ολοένα και πιο εχθρική στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ και τους Εβραίους γενικότερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.Η υποστήριξη της Άγκυρας προς τις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες ξεπερνά επίσης τη Χαμάς.Η Τουρκία έχει μακρά ιστορία υποστήριξης ισλαμιστικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.Η Άγκυρα αρνείται να χαρακτηρίσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τη Χαμάς ως τρομοκρατικές οντότητες, ενώ άλλες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, το έχουν κάνει.Περίπου το ήμισυ του συνολικού κουρδικού πληθυσμού ζει στην Τουρκία, περίπου 20 εκατομμύρια, που αποτελούν το 20% έως 25% του συνολικού πληθυσμού της Τουρκίας.Συγκεντρώνονται κυρίως στις ορεινές ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές (κουρδική περιοχή της Τουρκίας), οι οποίες συνορεύουν με τις κουρδικές περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, όπου εδρεύουν μερικές από τις πιο πειθαρχημένες κουρδικές δυνάμεις, όπως οι μαχητές Πεσμεργκά στο ιρακινό Κουρδιστάν και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).Είναι αυτονόητο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων που ζουν στο Κουρδιστάν και τη διασπορά φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μια κουρδική πατρίδα.Η ηθική υποστήριξη του Ισραήλ προς τον κουρδικό λαό είναι ανεπαρκής. Το Ισραήλ πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην υποστήριξη και τον εξοπλισμό του κουρδικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.Καταλαβαίνω ότι τα χέρια του Ισραήλ είναι δεμένα λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος ή δέσμευσης από την αμερικανική κυβέρνηση για ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν.Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους συχνά τονίζουν την εδαφική ακεραιότητα των χωρών που κατέχουν το Κουρδιστάν, παραλείποντας να αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων απορρίπτει την ένταξη σε αυτά τα απατηλά φασιστικά κράτη.*Η συγγραφέας είναι Κουρδο-Σουηδή δημοσιογράφος και ερευνήτρια που ειδικεύεται σε θέματα Μέσης Ανατολής. Ήταν δημοσιογράφος και παρουσιάστρια podcast με έδρα το Ισραήλ για την αραβική και αγγλική σειρά Exposing the Lies – The Voice of Truth from the Middle East στο Κέντρο Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ. Προηγουμένως εργάστηκε ως παραγωγός πεδίου και δημοσιογράφος για πολλά μέσα ενημέρωσης του Κατάρ.

Η ισραηλινή εφημερίδα ‘Jerusalem Post’ δημοσιεύει ένα άρθρο ως ‘Άποψη’ της Κούρδο-Σουηδής δημοσιογράφου Suzan Quitaz*, η οποία γράφει συχνά στον εβραϊκό Τύπο (Jerusalem Post, Times of Israel) θέσεις για την υποστήριξη των Κούρδων στη Μέση Ανατολή.Η συντάκτρια πιστεύει ότι ο εξοπλισμός και η υποστήριξη των κουρδικών παρατάξεων από το Ισραήλ θα παράσχει στο Ισραήλ άμεσο πλεονέκτημα για να διαβρώσει τον εσωτερικό έλεγχο της Τεχεράνης.Σύμφωνα με το άρθρο:Για δεκαετίες, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και, τελευταία, η Τουρκία χρηματοδοτούν και οπλίζουν εξτρεμιστικά μαχητικά και τρομοκρατικά δίκτυα σε όλη τη Μέση Ανατολή για να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ισραήλ.Έχει καθυστερήσει πολύ το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τα καταστροφικά τους σχέδια χρησιμοποιώντας παράλληλες στρατηγικές που χρησιμοποιούν εναντίον του.Όχι χρησιμοποιώντας συμβατικούς πληρεξούσιους, όπως οι υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και την Υεμένη, οι οποίες πληρώνονται για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά της Τεχεράνης – αλλά μάλλον μια πραγματική συνεργασία με έναν αξιόπιστο περιφερειακό σύμμαχο που έχει παρόμοια ιδεολογική ευθυγράμμιση, κοινούς αντιπάλους και προθυμία για μάχη. Οι άνθρωποι που ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ αποκάλεσε «φυσικό σύμμαχο».Προσέγγισα τον Στρατηγό Χουσεΐν Γιαζντάνπανα του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), μιας ένοπλης κουρδικής ομάδας που μάχεται ενάντια στο τυραννικό καθεστώς του αγιατολάχ στην Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες.Ρώτησα τον στρατηγό: «Πρέπει το Ισραήλ να οπλίσει το κουρδικό εθνικό απελευθερωτικό κίνημα;» Χωρίς κανένα δισταγμό, είπε: «Η εθνική ασφάλεια του Ισραήλ και του κουρδικού λαού είναι στενά συνδεδεμένη. Επομένως, μια τέτοια υποστήριξη δεν είναι μόνο προς το συμφέρον του κουρδικού έθνους, αλλά εξυπηρετεί και τα ίδια τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ».