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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Πεδίο Χάος»: Ο άγνωστος τεράστιος κρατήρας της Αττικής από ψηλά

Ιουλίου 27, 2026

Ονομάζεται "Πεδίο Χάος" και είναι ο τεράστιος κρατήρας στην Αττική. Ειδικότερα, το πεδίο Χάος βρίσκεται στο Λαύριο στην...


Ονομάζεται "Πεδίο Χάος" και είναι ο τεράστιος κρατήρας στην Αττική.






Ειδικότερα, το πεδίο Χάος βρίσκεται στο Λαύριο στην περιοχή της Καμάριζας και είναι ουσιαστικά ένα βάραθρο κυκλικού σχήματος, βάθους 55μ. και διαμέτρου 120μ. ΄




...που δημιουργήθηκε πιθανώς από την κατάπτωση της οροφής ενός μεγάλου σπηλαίου κατά την πρόσφατη γεωλογική περίοδο. Στη χαράδρα είναι ορατές οι ζώνες πετρωμάτων, σχιστόλιθου και ασβεστόλιθου. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Γαληνίτης, μετάλλευμα που έδινε 99% άργυρο και 1% μόλυβδο.

Λέγεται ότι ο τρόπος παραγωγής τόσο καθαρού άργυρου (99%) παραμένει μυστήριο. Άλλωστε στο Λαύριο έγινε η πρώτη μεταλλουργία μολύβδου και αργύρου στην Ελλάδα.






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