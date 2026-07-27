«Πεδίο Χάος»: Ο άγνωστος τεράστιος κρατήρας της Αττικής από ψηλά

Ονομάζεται "Πεδίο Χάος" και είναι ο τεράστιος κρατήρας στην Αττική. Ειδικότερα, το πεδίο Χάος βρίσκεται στο Λαύριο στην...
Ονομάζεται "Πεδίο Χάος" και είναι ο τεράστιος κρατήρας στην Αττική.
Ειδικότερα, το πεδίο Χάος βρίσκεται στο Λαύριο στην περιοχή της Καμάριζας και είναι ουσιαστικά ένα βάραθρο κυκλικού σχήματος, βάθους 55μ. και διαμέτρου 120μ. ΄
Λέγεται ότι ο τρόπος παραγωγής τόσο καθαρού άργυρου (99%) παραμένει μυστήριο. Άλλωστε στο Λαύριο έγινε η πρώτη μεταλλουργία μολύβδου και αργύρου στην Ελλάδα.
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