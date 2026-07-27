«Πεδίο Χάος»: Ο άγνωστος τεράστιος κρατήρας της Αττικής από ψηλά









Ονομάζεται "Πεδίο Χάος" και είναι ο τεράστιος κρατήρας στην Αττική.Ειδικότερα, το πεδίο Χάος βρίσκεται στο Λαύριο στην περιοχή της Καμάριζας και είναι ουσιαστικά ένα βάραθρο κυκλικού σχήματος, βάθους 55μ. και διαμέτρου 120μ. ΄...που δημιουργήθηκε πιθανώς από την κατάπτωση της οροφής ενός μεγάλου σπηλαίου κατά την πρόσφατη γεωλογική περίοδο. Στη χαράδρα είναι ορατές οι ζώνες πετρωμάτων, σχιστόλιθου και ασβεστόλιθου. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Γαληνίτης, μετάλλευμα που έδινε 99% άργυρο και 1% μόλυβδο.Λέγεται ότι ο τρόπος παραγωγής τόσο καθαρού άργυρου (99%) παραμένει μυστήριο. Άλλωστε στο Λαύριο έγινε η πρώτη μεταλλουργία μολύβδου και αργύρου στην Ελλάδα.