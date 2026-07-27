Shay Gal: «Η Τουρκία θα φύγει από την Κύπρο με τον ένα ή τον… άλλο τρόπο» λέει Ισραηλινός αναλυτής!

Η τουρκική κατοχή της Κύπρου θα τερματιστεί. Η Άγκυρα μπορεί ακόμα να επιλέξει τον Τρόπο, Όχι το Αποτέλεσμα. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Του...
Η τουρκική κατοχή της Κύπρου θα τερματιστεί. Η Άγκυρα μπορεί ακόμα να επιλέξει τον Τρόπο, Όχι το Αποτέλεσμα. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Πενήντα δύο χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο του κυρίαρχου εδάφους ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει ο Shay Gal στο X. Αυτή η ημερομηνία δεν είναι πλέον υπόθεση μόνο της Λευκωσίας και της Αθήνας. Είναι επίσης της Ιερουσαλήμ.
Ο κατεχόμενος βορράς είναι το στρατιωτικό προγεφύρωμα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Περίπου 40.000 στρατιώτες, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, πυραυλικές δυνάμεις, αεράμυνα, οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρομαχικά, αποθήκες, λιμάνια, αεροδρόμια, διοίκηση και υλικοτεχνική υποστήριξη.
Εκβιάζει την Κύπρο, πλαγιοκοπεί την Ελλάδα και απειλεί τις θαλάσσιες γραμμές ζωής, το στρατηγικό βάθος και τις κρίσιμες υποδομές του Ισραήλ. Η τουρκική κατοχή είναι ζήτημα ασφάλειας του Ισραήλ. Η “Οργή του Ποσειδώνα” συνένωσε την Κύπρο στον αμυντικό χάρτη του Ισραήλ.
Είναι το δόγμα της εκτάκτου ανάγκης βάσει του οποίου η Ιερουσαλήμ, η Αθήνα και η Λευκωσία ορίζουν τον κατεχόμενο βορρά, τον τουρκικό θαλάσσιο καταναγκασμό, την υποδομή της Χαμάς της Άγκυρας και τις απειλές για τις θάλασσές τους, τον εναέριο χώρο και τα κρίσιμα περιουσιακά τους στοιχεία ως ένα θέατρο.
Η Γαλλία ολοκληρώνει αυτό το κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Οποιαδήποτε τουρκική ενεργοποίηση του κατεχόμενου βορρά εναντίον της Κύπρου, της Ελλάδας ή του Ισραήλ θα αντιμετωπίσει τη δύναμη και των τεσσάρων κρατών. Η κλεψύδρα της Άγκυρας τρέχει. Η τελευταία ελεγχόμενη έξοδός της είναι η διαπραγματευμένη αποχώρηση.
Λύση; Η Τουρκία αποσύρει όλα τα στρατεύματα και το υλικό στην Ανατολία. Κάθε άρμα μάχης, τεθωρακισμένο όχημα, πυροβολικό, σύστημα πυραύλων, πυροβολαρχία αεράμυνας, drone, πυρομαχικά, αποθήκη και εγκατάσταση διοίκησης εγκαταλείπει το νησί.
Η Κύπρος επανενώνεται υπό την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του μόνου κράτους στο νησί που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο αποικισμός τερματίζεται. Όσοι μεταφέρονται από την Ανατολία για να εδραιώσουν τη διχοτόμηση επιστρέφουν, με την επιφύλαξη μόνο στενά καθορισμένων ανθρωπιστικών εξαιρέσεων. Οι Τουρκοκύπριοι παραμένουν πολίτες της Δημοκρατίας. Οι ξένες εγγυήσεις, οι κατοχικές δυνάμεις και τα μονομερή δικαιώματα επέμβασης τερματίζονται.
Εάν η Άγκυρα απορρίψει την αποχώρηση με συμφωνία, επιλέγει την απομάκρυνση με βία. Οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ πέρα από την Κύπρο.Το Ισραήλ θα δεσμεύσει όλο το φάσμα της δύναμής του. Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την Κύπρο και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης.
Η Γαλλία θα εισέλθει ως η τέταρτη δύναμη στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος θα επικαλεστεί το Άρθρο 42(7), το οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επικαλεστεί το Άρθρο 5 για να υπερασπιστεί έναν πόλεμο που δημιουργεί η Τουρκία σε κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Για πενήντα δύο χρόνια, η Άγκυρα μετέτρεψε την καθυστέρηση σε μονιμότητα. Η Οργή του Ποσειδώνα μετέτρεψε αυτή τη μονιμότητα σε αντίστροφη μέτρηση.
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