Shay Gal: «Η Τουρκία θα φύγει από την Κύπρο με τον ένα ή τον… άλλο τρόπο» λέει Ισραηλινός αναλυτής!

Η τουρκική κατοχή της Κύπρου θα τερματιστεί. Η Άγκυρα μπορεί ακόμα να επιλέξει τον Τρόπο, Όχι το Αποτέλεσμα. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Του...