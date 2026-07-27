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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Οπλισμό, πυρομαχικά, οχήματα και μη-επανδρωμένα μέσα προτείνει η ουκρανική Ukrainian Armor στον Ελληνικό Στρατό

Ιουλίου 27, 2026

  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την εταιρεία WHITESTEPS, σε επιτε...

 


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την εταιρεία WHITESTEPS, σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), σχετικά με οπλισμό, πυρομαχικά, οχήματα και μη-επανδρωμένα μέσα της ουκρανικής εταιρείας Ukrainian Armor, την οποία εκπροσωπεί.

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