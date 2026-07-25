Θεσσαλονίκη: Συντονισμένη «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό στην Περαία – Μία σύλληψη και δεκάδες έλεγχοι

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδ...

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για το αδίκημα της ρευματοκλοπής (μετά από σχετικό έλεγχο του κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και για μη έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.

Βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Προχώρησαν στην ακινητοποίηση 10 οχημάτων.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΓΑΔΘ για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.Στη συντονισμένη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, ενώ παρόν ήταν και εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.Σαρωτικοί έλεγχοι σε άτομα και οχήματαΚατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που διήρκεσε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε σαρωτικούς ελέγχους στο σημείο.Συνολικά ελέγχθηκαν:105 άτομα49 οχήματαΤα αποτελέσματα της επιχείρησηςΑπό τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν, οι αρχές προχώρησαν στα εξής αποτελέσματα: