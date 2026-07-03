Ολική έκλειψη ηλίου: Η πόλη που θα «πνιγεί» στο σκοτάδι για σχεδόν 3 λεπτά

Τα ξενοδοχεία στην πόλη Ντάνεντιν της Νέας Ζηλανδίας έχουν ήδη γεμίσει για τις 22 Ιουλίου 2028 και τις γύρω ημερομηνίες, καθώς η πόλη προ...



Στις 4:17 μ.μ. της 22ας Ιουλίου 2028, η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο, δημιουργώντας μια σκιά περίπου 100 χιλιομέτρων που θα καλύψει τμήματα της νότιας Νέας Ζηλανδίας. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει περιοχές από το Κουίνσταουν στα δυτικά μέχρι το Ντάνεντιν στα ανατολικά, όπου ο ήλιος θα κρυφτεί για 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα στο μέσο της ημέρας.



Παρά τον χρόνο που απομένει, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία έχουν ήδη εξαντληθεί. Το Dunedin Leisure Lodge, για παράδειγμα, προσέφερε δωρεάν ειδικά γυαλιά για την παρακολούθηση της έκλειψης, με αποτέλεσμα να γεμίσουν άμεσα τα δωμάτια. Η αναμονή για το σπάνιο αυτό αστρονομικό γεγονός έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον τόσο μεταξύ ντόπιων όσο και επισκεπτών.



Ο Δρ Ίαν Γκρίφιν, διευθυντής του Μουσείου Tūhura Otago και αστρονόμος, επισημαίνει ότι η τελευταία ολική ηλιακή έκλειψη ορατή από την περιοχή συνέβη το 1163, πριν την ανθρώπινη εγκατάσταση στη Νέα Ζηλανδία. «Θα είμαστε οι πρώτοι που θα τη δούμε από αυτό το σημείο μετά από αιώνες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η έκλειψη αυτή θα είναι η πρώτη ολική στη χώρα από το 1965.



Περίπου 35.000 επισκέπτες αναμένεται να φτάσουν στο Ντάνεντιν, πόλη με μόλις 130.000 κατοίκους, για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο. Το Μουσείο του Ντάνεντιν ξεκίνησε ήδη την αντίστροφη μέτρηση με ειδική εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του γεγονότος για τον τουρισμό και την τοπική κοινότητα.



Σύνδεση με το Ματαρίκι και τον νυχτερινό ουρανό



Η έκλειψη θα συμβεί αμέσως μετά τον εορτασμό του Ματαρίκι, της μαορί πρωτοχρονιάς που τιμά την εμφάνιση των Πλειάδων στον ουρανό. Το Ντάνεντιν σχεδιάζει φεστιβάλ αφιερωμένο στον νυχτερινό ουρανό, το οποίο θα ξεκινήσει με το Ματαρίκι και θα κορυφωθεί με την ηλιακή έκλειψη. Ο Δρ Γκρίφιν χαρακτηρίζει το γεγονός μοναδικό, συνδυάζοντας πολιτιστική γιορτή και αστρονομικό φαινόμενο.



Η δήμαρχος Σόφι Μπάρκερ τονίζει πως η προσμονή για την έκλειψη είναι διάχυτη σε όλη την πόλη, θεωρώντας το γεγονός ως σημαντικό ορόσημο που θα αφήσει ανεξίτηλη εντύπωση σε κατοίκους και επισκέπτες. Η ολική ηλιακή έκλειψη του 2028 τοποθετεί το Ντάνεντιν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, φέρνοντας στο προσκήνιο την αστρονομία και τον πολιτισμό της Νέας Ζηλανδίας.



Τα ξενοδοχεία στην πόλη Ντάνεντιν της Νέας Ζηλανδίας έχουν ήδη γεμίσει για τις 22 Ιουλίου 2028 και τις γύρω ημερομηνίες, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για μια σπάνια ολική ηλιακή έκλειψη. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο φαινόμενο στην περιοχή μετά από περισσότερα από 850 χρόνια, που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.