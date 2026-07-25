Συμμορία με «ερωτευμένα ζευγάρια»… έγδυνε φαστφουντάδικα και καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας

Εννέα διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγεία στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε μόλις δέκα ημέρες εξιχνίασε η αστυνομία, προχωρώντ...

Εννέα διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγεία στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε μόλις δέκα ημέρες εξιχνίασε η αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη συμμορία.Βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφει τη δράση της ομάδας, η οποία εισέβαλε σε καταστήματα στις περιοχές του Συντάγματος, του Κολωνακίου, των Εξαρχείων και της Ομόνοιας, με στόχο κυρίως τα χρήματα από τις ταμειακές μηχανές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τη συμμορία αποτελούσαν τρία αγόρια και δύο κορίτσια, τα οποία δρούσαν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες.Η μεθοδολογία τους ήταν συγκεκριμένη: όταν υπήρχε κόσμος γύρω από τα καταστήματα που είχαν βάλει στο στόχαστρο, εμφανίζονταν ως ζευγάρια ώστε να μην προκαλούν υποψίες. Όταν οι διερχόμενοι απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια είχαν ρόλο επιτήρησης.Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και εισέρχονταν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές.Η δράση τους αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν στην οδό Ζαλοκώστα, τη στιγμή που περιεργάζονταν ένα κατάστημα. Οι πέντε νεαροί κρίθηκαν ύποπτοι, προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο από τα αγόρια, τα οποία φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην ομάδα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ενώ οι τρεις συνεργοί τους αφέθηκαν ελεύθεροι.