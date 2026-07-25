Θα ενθουσιαστείτε! Ιδού οι 40 πολύ σοβαροί λόγοι που απαγορεύεται η οπλοφορία στην Ελλάδα

















Τα τελευταία χρόνια μπήκα σε σκέψεις για το πώς πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτά, για την τραγική κατάσταση της Ελλάδας, την....εγκληματικότητα, αλλά και τα διάφορα κωμικοτραγικά που βλέπουμε καθημερινά.Προσπάθησα όσο μπορούσα να τα εξηγήσω σαν Έλληνας, δηλαδή με χιούμορ και καθαρό μυαλό, εξερευνώντας νέες οπτικές γωνίες… Γύρω από την απαγόρευση της οπλοφορίας. Έχουμε και λέμε λοιπόν – ελπίζω να βρείτε ενδιαφέροντα τα παρακάτω.Οι 40+1 σοβαροί λόγοι απαγόρευσης της οπλοφορίας στην Ελλάδα:Για να προστατεύονται οι πολιτικοί από τους πολίτες.Για να προστατεύονται οι συνδικαλιστές από τους εργαζόμενους.Για να προστατεύονται οι «δημοσιογράφοι» από… όλους!Για να γεμίζουν οι φυλακές και να μειώνεται η ανεργία των σωφρονιστικών υπαλλήλων.Για να έχει ο φτωχός διαρρήκτης καλές πιθανότητες απέναντι στον πλούσιο – εκμεταλλευτή – νοικοκύρη.Για να μην φοβάται ο κάθε φιλήσυχος βιαστής της γειτονιάς ότι το 18χρονο τρυφερό «φιντανάκι» που στρίμωξε μπορεί να κρύβει το θάνατο στην τσάντα του.Όλοι οι πλούσιοι έχουν άδεια οπλοφορίας. Οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι δεν τη χρειάζονται γιατί δεν είναι, στην πραγματικότητα, άνθρωποι. Μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον.Ο κατά συρροή δολοφόνος πρέπει να έχει πάντα το πάνω χέρι, να γυρνάμε και καμιά ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα!Συνορεύουμε με χώρες που κατασκευάζουν αποκλειστικά αρκουδάκια και σαρδέλες κονσέρβα, δεν χρειάζεται να είμαστε εξοικειωμένοι με τα όπλα.Οι ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες παραγωγής πυρομαχικών στην Ελλάδα τα πάνε πολύ καλά, δεν χρειάζονται καμία ενίσχυση. Το ίδιο και η ελληνική οπλοβιομηχανία. Το ίδιο και τα μαγαζιά με κυνηγητικά / σκοπευτικά είδη.Η χώρα αντιμετωπίζει τους πολίτες της σαν απολίτιστα, αγράμματα, ηλίθια, βίαια και επικίνδυνα ζώα με φαγούρα στους δείκτες. Και αυτό είναι το σωστό.Οι εγκληματίες δεν χρειάζονται άδεια οπλοφορίας.Το κράτος δεν μας θεωρεί ικανούς να έχουμε πιστόλια, γι’ αυτό μας δίνει κυνηγετικές καραμπίνες με 6πλάσια (και βάλε) ισχύ πυρός. Πάλι καλά!Για να μπορείς (αφού παραβιάσεις το κόκκινο ή το STOP) να πεις βρε αδελφέ: «Άντε παράτα μας ρε μ@λ.., γ@μ… τη μ… σου, τι μου φωνάζεις τώρα; Δεν σε είδα!»Τα γνωστά φονικά στις ΗΠΑ με πυροβόλα έγιναν σε λύκεια και πανεπιστήμια, αποκλειστικά δηλαδή σε μέρη που δεν είναι διαδεδομένη η οπλοφορία.Για να μπορείς να χτυπιέσαι σαν χιμπατζής για την ομαδάρα σου, εξαπολύοντας ύβρεις προς κάθε κατεύθυνση, σπάζοντας και λεηλατώντας εντός και εκτός γηπέδου χωρίς να φοβάσαι! Διαφορετικά δεν θα είχε πλάκα.Για να προστατεύονται οι καλοί προβοκάτορες κουκουλοφόροι με τα μαχαίρια και τις μολότοφ από τους αθώους πολίτες στις ειρηνικές πορείες διαμαρτυρίας.Ώστε ο όρος «σύλληψη από πολίτη» να έχει μόνο θεωρητική σημασία.Για να με καθησυχάζει η ιδέα ότι όποιος γουστάρει και έχει νεύρα, μπαίνει σε μια καφετέρια με μια καραμπίνα ή ένα παράνομο πιστόλι και μπορεί πραγματικά να ξεδώσει ανενόχλητος.Γιατί οι παράνομοι σε αυτή τη χώρα σε λίγο θα είναι περισσότεροι από τους νόμιμους, και η υποταγή είναι καλύτερη λύση από τη βία.Γιατί «η βία φέρνει βία». Ο κρετίνος που το πρωτοείπε αυτό δεν σκέφτηκε ότι ο σκοτωμένος δεν είναι ποτέ βίαιος.Γιατί αυτός που έχει άτυπα τη δυνατότητα να σκοτώσει επωμίζεται τεράστια ευθύνη, και η ευθύνη σε κάνει πιο υπεύθυνο. Η υπευθυνότητα είναι κακό πράγμα.Η σκοποβολή είναι ακριβό σπορ, δεν είναι για τις νέες χαμηλόμισθες εταίρες της Ευρώπης.Οι Έλληνες είναι θρήσκοι άνθρωποι, τους φυλάει ο Θεός, δεν χρειάζονται όπλα. Ιστορικά βέβαια, ο Θεός βοηθάει αυτούς με το μεγαλύτερο στρατό και το πιο γεμάτο θησαυροφυλάκιο.Ο καλός μας γιατρός πρέπει να έχει το θάρρος της γνώμης του και να ζητήσει φακελάκι, όταν ο άνθρωπος μας αργοπεθαίνει στο νοσοκομείο.Αφού στην Ελλάδα σεβόμαστε τους προγόνους μας και τηρούμε τις παραδόσεις, δεν πρέπει να έχουμε όπλα: Παλιά δεν υπήρχαν όπλα στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, το κοντό ξίφος 2 αιχμών, το δόρυ, τη σάρισα, το υγρό πυρ, τη βαλλίστρα, το ΟΠΛΟΝ (στρογγυλή ασπίδα), το ΠΟΛΥΒΟΛΟΝ (που εκτόξευε πολλά… δοκάρια!) και τη ρομφαία τα εφεύραν οι… Σκανδιναβοί!Όποιος ανιστόρητος ισχυριστεί ότι τα παραπάνω όπλα είναι αρχαία Ελληνικά (τι θράσος!)Τα σύγχρονα όπλα είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, δεν είναι για τις μελλοντικές αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές της ομοσπονδιακής Γερμανίας.Πότε ακούστηκε οι δούλοι να είναι οπλισμένοι; Σοβαρευτείτε! Πάντοτε οι αφέντες, οι άρχοντες, οι αριστοκράτες, οι ΠΟΛΙΤΕΣ είχαν τα όπλα.Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να μπορούν χαλαρά και άφοβα να ανακοινώνουν ότι «Είστε απλήρωτοι 2 χρόνια τώρα, εργαζόμενοι και προμηθευτές, κηρύττουμε πτώχευση και ανοίγουμε παραδίπλα με άλλο όνομα, δεν θα πάρετε τίποτα και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.»Τα σοβαρά «λάθη» πρέπει να θάβονται στο συρτάρι και όχι στο χώμα ή να καταλήγουν στην πυρά. Νέο-Έλληνες είμαστε, όχι Σαμουράι.Το εμπόριο παράνομων όπλων είναι ιδιαίτερα επικερδές στην Ελλάδα. Θέλετε να πεινάσουν οι άνθρωποι; Κρίση έχουμε!Πολλοί τα φοβούνται τα όπλα. Πολλοί βέβαια φοβούνται και τα αεροπλάνα, προτείνω λοιπόν απαγόρευση πτήσεων.Το κυνήγι με πιστόλια σε άλλες χώρες είναι διαδεδομένο γιατί, μεταξύ άλλων, μειώνει και τις επιπτώσεις των ατυχημάτων (λόγω της μειωμένης ισχύος πυρός του πιστολιού, αλλά και την ανυπαρξία διασποράς στη σφαίρα). Στην Ελλάδα απαγορεύεται γιατί είμαστε λεβέντες, αντέχουμε!Οι εισαγγελείς, απ’ όσο γνωρίζω, με την πίστη που έχουν στο νομοθετικό και σωφρονιστικό σύστημα μας, έχουν άδεια οπλοφορίας. Τυχαίο; Δε νομίζω!Στην Κρήτη το γεγονός ότι τα όπλα (νόμιμα και παράνομα) είναι πιο διαδεδομένα, δεν βοήθησε καθόλου όταν πραγματικά τα χρειάστηκαν: Μην πιστεύετε ό,τι ακούτε, η μάχη της Κρήτης είναι urban legend.Καμιά 300ρια εκατομμύρια Αμερικάνοι που έχουν την οπλοφορία στο Σύνταγμα τους είναι βλάκες.Για να συνεχίσουν να μας τυραννούν όλα τα κακά της μοίρας μας σε αυτή τη χώρα! Οι λίγοι που διαμαρτύρονται και αναμοχλεύουν τα πράγματα πρέπει να σκάσουν και να κάνουν ό,τι τους λένε επιτέλους…