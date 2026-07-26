Σκύλος Κοκόνι: Τετραπέρατος, γεμάτος θάρρος και βέρος Έλληνας

ygeiamouΑνακαλύψτε τον σκύλο της φυλής Κοκόνι, τον τετράποδο φίλο με το περίσσιο θάρρος και το αναπτυγμένο αίσθημα φύλαξης του σπιτιού του ...

ygeiamouΑνακαλύψτε τον σκύλο της φυλής Κοκόνι, τον τετράποδο φίλο με το περίσσιο θάρρος και το αναπτυγμένο αίσθημα φύλαξης του σπιτιού τουΕίναι βέρος Έλληνας και διακρίνεται για τη σπιρτάδα, την αστείρευτη ενέργειά του και τη στοργή που δείχνει στην οικογένειά του. Αν και μικρόσωμος, ο σκύλος της φυλής Κοκόνι έχει περίσσιο θάρρος και αναπτυγμένο το αίσθημα της φύλαξης του σπιτιού του. Αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους του και πικραίνεται όταν δεν είναι παρών σε όλες τους τις εκδηλώσεις.Το μικρό και χαριτωμένο Κοκόνι μας το «συστήνει» ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, ο οποίος διατηρεί αναγνωρισμένο εκτροφείο σκύλων των φυλών Κοκόνι και Μπόξερ (GR 033/11).«Κατά την πάροδο των χρόνων έχουν περάσει από τα χέρια μου αρκετές μικρόσωμες φυλές. Η τύχη, όμως, με έφερε μαζί με ένα Κοκόνι: με το πρώτο εκτροφικό Κοκόνι της οικογενείας μας. Αυτή τη στιγμή στην οικογένειά μας έχουμε έξι λατρεμένα Κοκόνια.Ζώντας, λοιπόν, με αυτά τα πλασματάκια, διέκρινα πόσα θετικά στοιχεία έχει αυτή η φυλή και ασχολήθηκα με την εκτροφή τους.Ο εκτροφέας, Κωνσταντίνος ΧριστόπουλοςΧαρακτήρας – προσωπικότηταΤο Κοκόνι είναι ευφυής, υπάκουος και εκπαιδεύσιμος, συναισθηματικός με την οικογένειά του, ιδιαίτερα τρυφερός και φιλικός με τα παιδιά. Επιφυλακτικός με ό,τι ξένο γι΄αυτόν, ή ό,τι καινούργιο μέχρι να το γνωρίσει. Έχει έντονο το αίσθημα της φύλαξης του σπιτιού του και, φυσικά, λόγω μεγέθους δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο -αν και θα το ήθελε- πάρα μόνο… τον συναγερμό!Θέλει να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της οικογένειας και όταν νοιώθει ότι τον αποκλείουν, έχω παρατηρήσει ότι στενοχωριέται.Είναι ατρόμητος, σε σημείο που νομίζεις ότι δεν έχει συναίσθηση του μεγέθους του!Δεν είναι ο σκύλος του «καναπέ», καθώς του αρέσουν η άσκηση, οι βόλτες, οι δραστηριότητες με τον ιδιοκτήτη του, το τρέξιμο και -γενικότερα- να ξεδίνει. Από την άλλη, εκτιμά απεριόριστα τις ώρες που ηρεμεί στο σπίτι δίπλα στην οικογένειά του. Και δεν θα μας προβληματίσει με θέματα υγείας, που έχουν άλλες μικρόσωμες φυλές .Ιδιαίτερα ανθεκτικός και άριστα προσαρμοσμένος στο ελληνικό κλίμα, καθώς οι ρίζες του είναι καθαρά ελληνικές. Επιβίωσε επί αρχαιοτάτων χρόνων και είναι άπειρα τα κείμενα, οι γκραβούρες, αλλά και οι αρχαίες παραστάσεις σε αρχαία αγγεία που μας δείχνουν την παρουσία του και τη καταγωγή του, σε βάθος χρόνου.ΕμφάνισηΓενική εμφάνιση: Είναι ένας μικρόσωμος σκύλος με κορμό μακρύτερο από ό,τι το ύψος του. Το τρίχωμα είναι κοντό στο πρόσωπο και στα πρόσθια μέρη των σκελών, αλλά μετρίως μακρύ στον κορμό και τον λαιμό. Μακρύτερο είναι στην ουρά και τους γλουτούς.Έχει τριγωνικό κεφάλι με πεσμένα αυτιά. Η ουρά σχηματίζει ημικύκλιο και η κίνησή της είναι γρήγορη και ζωηρή.Μανδύας: Έχει πλούσιο και διπλό μανδύα τον χειμώνα, που σημαίνει ότι είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες. Η περιποίηση του χρειάζεται μόλις δύο – τρία λεπτά την ημέρα χτένισμα.Τον μανδύα θα τον χάσει προς την Ανοιξη. Τότε θέλει εντατικό χτένισμα και, ίσως, μπάνιο για να τον χάσει πιο γρήγορα. Έτσι, αποφεύγουμε τα γνωστά παράπονα για τις τρίχες, οι οποίες, όμως, λόγω υφής δεν «καρφώνονται» πουθενά. Φεύγουν αμέσως με ένα απλό σκούπισμα.Επίσης, το Κοκόνι δεν το κουρεύουμε ποτέ. Γιατί ο μανδύας του το προστατεύει, και από τη ζέστη και τον ήλιο!Χρώματα: Στα Κοκόνια όλα τα χρώματα και οι συνδυασμοί χρωμάτων είναι αποδεκτά.Ύψος και βάρος: Το ύψος στα αρσενικά κυμαίνεται από 24 έως 28 εκ. και στα θηλυκά από 23 έως 27 εκ.Βάρος: Από τέσσερα έως οκτώ κιλά.Αναλογίες: Το μήκος σώματος είναι μακρύτερο του ύψους του και το μήκος ρύγχους μικρότερο από το μήκος του κρανίου, ενώ το εύρος κρανίου είναι ελαφρώς μικρότερο του μήκους του.Με άλλα λόγια, αν θέλετε έναν σύντροφο μικρό σε μέγεθος, θαρραλέο, έξυπνο, εκπαιδεύσιμο, ανθεκτικό και προσαρμοσμένο στο ελληνικό κλίμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με λίγη περιποίηση, τρυφερό με όλη την οικογένεια, ενεργητικό, που θα σας ακλουθεί παντού και θα σας ειδοποιεί για όποιον πλησιάζει στο σπίτι, το Κοκόνι είναι μια εξαιρετική επιλογή.Επιλέγοντας ΚοκόνιΣε όποιον θέλει να αποκτήσει ένα Κοκόνι με όσο το δυνατόν καλύτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, θα πρότεινα να επιλέξει από έναν καλό και επίσημο εκτροφέα, που ασχολείται με την επιλεκτική εκτροφή και έχει δείξει στην πορεία του πολύ καλά δείγματα της εκτροφής του.Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα Κοκόνια, από κουτάβια κιόλας, πρέπει να κοινωνικοποιηθούν πολύ καλά. Την κοινωνικοποίηση την αρχίζει ο εκτροφέας και τη συνεχίζει ο ιδιοκτήτης. Τα σκυλιά πρέπει να εξοικειωθούν με όσο το δυνατόν περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα. Να γνωρίσουν άλλα ζώα και ανθρώπους, να συνηθίσουν ήχους, κ.λπ.Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει πολύ καλή δουλειά, ώστε να έχουμε ένα ισορροπημένο, σε χαρακτήρα, Κοκόνι.Προσπάθειες για διεθνή αναγνώριση της φυλήςΑυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη προσπάθεια, μέσω της επιλεκτικής εκτροφής, να διατηρηθούν τα σωστά χαρακτηριστικά της φυλής και, φυσικά, να επέλθει η διεθνής αναγνώρισή της από την FCI.Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση. Διότι η αναγνώριση του Κοκονιού από τον Ελληνικό Κυνολογικό Όμιλο, το πρότυπο της φυλής, η μελέτη χρόνων από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, ακόμα και το επίσημο όνομά του -«Κοκόνι»- οφείλονται στον κ. Στέλιο Μακαρίτη, εκτροφέα και κριτή της FCI.Ακόμα και τώρα προσπαθεί για τη διεθνή αναγνώριση αυτής της αγαπημένης φυλής. Μαζί με εμάς, που παίρνουμε μέρος στην επιλεκτική εκτροφή των Κοκονιών.Φυσικά, σχεδόν όλοι ξεκινήσαμε με Κοκόνια που μας διέθεσε ο ίδιος. Ακόμα και σήμερα, κάποιες φορές, χρησιμοποιούμε γραμμές του, που είναι εξαίρετες. Και είναι πάντα πρόθυμος να μας δώσει τις συμβουλές του. Προσωπικά τον ευχαριστώ για όλα αυτά.Αναγνώριση και εκτροφήΌπως σε όλες τις ελληνικές φυλές, έχουμε τέσσερις κατηγορίες: τα ΒΕΑ1, ΒΕΑ2, ΒΕΑ3 και τα ΒΕΚ.Τα ΒΕΑ1 είναι τα αδέσποτα, τα οποία, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα αναγνωριστούν ως Κοκόνια. Κάποια από αυτά, εφόσον έχουν τόσο καλά μορφολογικά στοιχεία, θα μπουν και στην εκτροφή. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να γίνονται αναγνωρίσεις.Τα ΒΕΑ2 είναι τα δεύτερης γενιάς Κοκόνια και έχουν το λεγόμενο pedigree, όπως και τα ΒΕΑ3 τρίτης γενιάς Κοκόνια. Στην κατηγορία ΒΕΑ3, όμως, έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα του γενεαλογικού τους δέντρου και πιο σίγουρα αποτελέσματα από την πλευρά της εκτροφής. Αυτές οι τρεις ομάδες περνούν αναγνώριση.Τα ΒΕΚ είναι 4ης γενιάς Κοκόνια και ξέρουμε, σχεδόν, όλο το γενεαλογικό τους δέντρο, ,γεγονός που μειώνει τις εκπλήξεις από τη μεριά της εκτροφής. Είναι η μόνη κατηγορία που δεν περνά αναγνώριση και παίρνει κατ’ ευθείαν pedigree.Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά; Το Κοκόνι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, και αυτό είναι ευχάριστο. Πρέπει ο απλός κόσμος, κάθε ενδιαφερόμενος, να ενημερώνεται σωστά.Κάθε κατηγορία έχει τα υπέρ και τα κατά της. Στο πρότυπο της φυλής δεν υπάρχουν, ούτε 10 κιλά, ούτε 14 κιλά Κοκόνια. Το «μοιάζει με Κοκόνι» δεν το κάνει Κοκόνι, και δεν θα πρέπει να αναπαράγεται.Δεν λέγεται ημίαιμο Κοκόνι, αλλά, όπως όλα τα υπόλοιπα σκυλάκια, απλά, ημίαιμο. Και πρέπει να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε γι’ αυτό που είναι. Και δεν θα πρέπει να υπολείπεται σε τίποτα, σε ότι αφορά την αγάπη μας!».