Η Ιστορική αλητεία από τα Σκόπια συνεχίζεται! Με τον Μέγα Αλέξανδρο έκθεση για την δήθεν «Μακεδονική» μειονότητα στην Βουλγαρία!

«Μια ανασκόπηση μιας ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τους ‘Μακεδόνες’ στη γειτονιά», γράφει το σλαβικό δημοσίευμα.Η νέα ετήσια έκθεση για την κατάσταση της μειονότητας των σλαβικής καταγωγής Βουλγάρων πολιτών προσκείμενων στη Βόρεια Μακεδονία για το 2025 (οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τις αρχές των Σκοπίων ως «Μακεδόνες») επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια και συστηματική πρακτική άρνησης και διακρίσεων από τους βουλγαρικούς κρατικούς θεσμούς, όπως γράφει δημοσίευμα της Nova Makedonija.Γράφει το εν λόγω κείμενο:«Η κατάσταση της ‘μακεδονικής μειονότητας’ (Σλαβομακεδονικής) στη Βουλγαρία το 2025 παραμένει αμετάβλητη» και «κανένα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες δεν έχει παραχωρηθεί».Η έκθεση συντάχθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανοχή» με την υποστήριξη της OMO «Ilinden» – Pirin, του Συνδέσμου Καταπιεσμένων Σλαβομακεδόνων στη Βουλγαρία – Θυμάτων Κομμουνιστικής Τρομοκρατίας, της OMO «Ilinden», του Συνδέσμου για την Προστασία των Θεμελιωδών Πολιτικών Δικαιωμάτων, της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αναγνώριση της «Μακεδονικής» Εθνικής Μειονότητας στη Βουλγαρία και την Προστασία των Δικαιωμάτων των Βουλγάρων Πολιτών με Μακεδονική Αυτοσυνείδηση, της Μακεδονικής Λέσχης για την Εθνική Ανοχή στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και του Μακεδονικού Διεθνούς Κινήματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Καναδάς.Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανοχή»/ «Толеранција», είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που μια νοτιοσλαβική ομάδα προσπάθησε να καταχωρηθεί στη Βουλγαρία, ως ‘μακεδονική, απορρίφθηκε από τα τοπικά δικαστήρια χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

«Όσα (δεν) γνωρίζουμε για τη Μακεδονία» (Από το δημοσίευμα της Nova Makedonija)Η υπόθεση υποβλήθηκε στη συνέχεια στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία διαπίστωσε ότι η Βουλγαρία είχε παραβιάσει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.Το έγγραφο περιγράφει πώς οι κρατικές αρχές και τα δικαστήρια αρνούνται συστηματικά την εγγραφή σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τα «μακεδονικά» συμφέροντα, χρησιμοποιώντας επίσημα και επιλεκτικά κριτήρια, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αγνοούν τη «μακεδονική γλώσσα», γραμματεία και ιστορία ή τις παρουσιάζουν ως μέρος της βουλγαρικής εθνικής παράδοσης.Αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μισαλλοδοξίας στην οποία η «μακεδονική» αυτοδιάθεση αντιμετωπίζεται ως «αντιβουλγαρική» ιδεολογία και όπου η ρητορική μίσους και η πίεση σε ακτιβιστές μένουν ατιμώρητες.Η έκθεση επισημαίνει επίσης έναν αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη συνεχή παρακολούθηση από την Επιτροπή Υπουργών και την ΚΣΣΕ, οι οποίες ζητούν συγκεκριμένη πρόοδο στην εφαρμογή των αποφάσεων, αλλά οι βουλγαρικές αρχές συνεχίζουν να αρνούνται τον διάλογο και να χρησιμοποιούν νομικές και διοικητικές τακτικές για να εμποδίσουν την οργάνωση και την πολιτική εκπροσώπηση των Σλάβων προσκείμενων στα Σκόπια.Ως αποτέλεσμα, η κοινότητα παραμένει αποκλεισμένη από τη δημόσια και πολιτική ζωή, η πολιτιστική αναπαραγωγή απειλείται από την απουσία εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και υποστήριξης για πολιτιστικά έργα, και τα άτομα αντιμετωπίζουν χρονοβόρες και δαπανηρές νομικές διαδικασίες.Στα σχολεία, τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα για το «μακεδονικό» έθνος και τη μειονότητα. Αντίθετα, λαμβάνουν πληροφορίες με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια για την ύπαρξη του «μακεδονικού» έθνους και της μειονότητας. Η ‘μακεδονική’ (σλαβική) λογοτεχνική γλώσσα, γραμματεία και ιστορία συνεχίζουν να μην μελετώνται. Η τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης προωθούν συνεχώς και με ποικίλους τρόπους μόνο την άποψη ότι δεν υπάρχει ‘μακεδονικό’ έθνος και ότι οτιδήποτε ‘μακεδονικό’ είναι βουλγαρικό και ότι οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη είναι «αντιβουλγαρική» – αναφέρει η έκθεση.