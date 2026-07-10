Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

Την προσεχή Τρίτη (28/07) αναμένεται να απολογηθούν ο 41χρονος και η 30χρονη σύντροφός του για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης δι...

Την προσεχή Τρίτη (28/07) αναμένεται να απολογηθούν ο 41χρονος και η 30χρονη σύντροφός του για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μία υπόθεση στην οποία προκύπτουν νέα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.Εις βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ, η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια στην ίδια πράξη. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη επιχείρησε να τους ληστέψει και ότι ο 41χρονος αντέδρασε ευρισκόμενος σε κατάσταση άμυνας, όταν –όπως ισχυρίζεται– πίστεψε πως είχε εισβάλλει διαρρήκτης στο σπίτι τους.Σύμφωνα με την εκδοχή του 41χρονου, η γυναίκα εμφανίστηκε έξω από την κατοικία τους και χτύπησε το κουδούνι, με τη σύζυγό του να ανοίγει την πόρτα. Όπως φέρεται να υποστήριξε, είδε ένα άτομο να επιτίθεται στη γυναίκα του και πίστεψε ότι πρόκειται για ληστή. Τότε, άρπαξε το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε την ώρα που έτρωγε και τραυμάτισε την 42χρονη στην πλάτη.Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δεν κατάλαβε πως το άτομο που βρισκόταν μπροστά του ήταν γυναίκα, αλλά θεωρούσε ότι ήταν άνδρας. Υποστήριξε, επίσης, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν πως είχε μπει κλέφτης στο σπίτι.Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις της 42χρονης, η οποία έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και χτύπησε το κουδούνι. Το υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό μέρος των ισχυρισμών του ζευγαριού, ενώ, κατά την αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού οι δύο κατηγορούμενοι δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς το σενάριο της ληστείας δημιουργεί ερωτήματα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να απαντήσουν γιατί η 42χρονη, η οποία βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές, επέλεξε να φορέσει το παντελόνι εργασίας της με τους ανακλαστήρες, να μεταβεί στις 17:00 σε πολυσύχναστη γειτονιά και να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού, εάν πράγματι ο στόχος της ήταν η ληστεία.Στο σακίδιο που είχε μαζί της, βρέθηκαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο, στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές.Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και απόπειρα ληστείας που είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι περίπου 10 ημέρες πριν από το φονικό περιστατικό, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη που μίλησε στο ACTION24.Άγνωστοι είχαν προσπαθήσει να εισβάλλουν στην κατοικία του ζευγαριού αναζητώντας σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο 41χρονος, ωστόσο, είχε αποθηκεύσει τα χρήματα σε φοριαμό με λουκέτο, με αποτέλεσμα οι δράστες να φύγουν χωρίς να πάρουν κάτι.Την περίοδο εκείνη, η 42χρονη βρισκόταν ξανά στο νησί με άδεια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της σύμπτωσης, όπως ανέφερε ο Καλλιακμάνης.Πλέον, οι αστυνομικοί εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τα κίνητρα της 42χρονης:– Να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο είχε καταφέρει να κρατήσει κρυφό από την οικογένεια και το περιβάλλον της.– Να υπήρχε κάποια σχέση ή σύνδεση με το ζευγάρι, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί.Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσουν τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές τόσο του ζευγαριού, όσο και της 42χρονης. Οι Αρχές εξετάζουν συνομιλίες, επαφές και ιστορικό αναζητήσεων, προκειμένου να φωτίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία συνάντηση και να εξακριβώσουν τα πραγματικά αίτια πίσω από την υπόθεση.