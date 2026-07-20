Τραμπ: «Για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται από το Ιράν, το τίμημα θα είναι πολλαπλάσιο»

Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι κάθε επίθεση με θύματα Αμερικανούς σ...

Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι κάθε επίθεση με θύματα Αμερικανούς στρατιωτικούς θα επιφέρει δυσανάλογα σκληρή απάντηση από την Ουάσινγκτον.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη δώσει σαφείς οδηγίες στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η σχετική εντολή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και στους επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.«Για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται από το Ιράν, το τίμημα θα είναι πολλαπλάσιο», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη λάβει τις απαραίτητες οδηγίες.Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για περισσότερες απώλειες και τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτικών από όσες είχαν αρχικά ανακοινωθεί.Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διάστημα, δύο σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Ιορδανία και ένας στο βόρειο Ιράκ. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στον χώρο της επίθεσης στην Ιορδανία, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των θυμάτων.Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι από τις επιθέσεις προκλήθηκαν επίσης δεκάδες τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτών, καθώς και ζημιές σε στρατιωτικά ελικόπτερα, στοιχεία που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές επίσημες ανακοινώσεις.Η CENTCOM, μετά τις πρόσφατες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είχε υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς να αναφερθεί στα πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξηγούν ότι η μη δημοσιοποίηση στοιχείων για τραυματισμούς ή επιχειρησιακές απώλειες αποτελεί συνειδητή επιλογή, ώστε να μην παρέχονται πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το Ιράν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μελλοντικών επιθέσεων με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Για τον ίδιο λόγο, οι αμερικανικές αρχές αποφεύγουν πλέον να ανακοινώνουν και τον αριθμό των στόχων που πλήττονται στις καθημερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.