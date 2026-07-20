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Αιωνία του η μνήμη κι αυτουνού... Η Χαμάς ανακοίνωσε νέο ηγέτη τον Χαλίλ Αλ Χαϊγια... Αντικαθιστά τον «εξοντωμένο» από το Ισραήλ Γιαχία Σινουάρ

Ιουλίου 20, 2026

   Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χαΐγια νέο γενικό ηγέτη της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση. Ο Αλ Χ...

  



Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χαΐγια νέο γενικό ηγέτη της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Ο Αλ Χαΐγια αντικατέστησε το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις το 2024 καθώς η Χαμάς διεξήγαγε ένας πλήρους κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ στην Λωρίδα τη Γάζας.

Ο Αλ Χαΐγια, που υπήρξε εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής, εξελίχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο στην ηγεσία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Σινουάρ και του Ισμαήλ Χανίγιε, που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Ο Αλ- Χαΐγα ήταν μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων που τέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης που είχε πραγματοποιήσει το Ισραή στην Ντόχα το 2025, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Με πληροφορίες από Reuters μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

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