«Παρατηρήσαμε σύνδεση από νέα συσκευή»: Προειδοποίηση για το μήνυμα στο X που χρησιμοποιούν χάκερ

Το μήνυμα που έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουμε όταν συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας στο Χ (πρώην Twitter) χρησιμοποιούν ως «δόλωμα» χάκερ γι...







Μικρές διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι το email δεν είναι νόμιμο, όπως το να μην περιλαμβάνεται το όνομα χρήστη του λογαριασμού στο X και να είναι ασαφής η τοποθεσία της σύνδεσης.





«Τα δύο μεγαλύτερα «προφανή» στοιχεία είναι η διεύθυνση email από την οποία προέρχεται και το πού σας οδηγούν στην πραγματικότητα οι σύνδεσμοι» όπως επεσήμανε ο Μουρ.



Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Το X θα σας στέλνει email μόνο από το @X.com ή το @eXcom... Λάβετε υπόψη ότι το X δεν θα στείλει ποτέ email με συνημμένα ούτε θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω email... και δεν θα σας ζητήσει ποτέ να δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω email, άμεσου μηνύματος ή απάντησης».



Αν κάποιος χρήστης πατήσει ένα σύνδεσμο στο email, θα μεταφερθεί σε έναν ψεύτικο ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί για να κλέψει τον κωδικό πρόσβασής του ή για να εξουσιοδοτήσει μια εφαρμογή χάκερ να έχει άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό του θύματος, συχνά με το πρόσχημα ενός εργαλείου για την εκτέλεση «ελέγχου ασφαλείας» ή «αντιμετώπισης προβλημάτων».

Τι να κάνετε



«Εάν λάβετε ποτέ ένα τέτοιο email, είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά θυμηθείτε να μην πανικοβάλλεστε και μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους για να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Αντ' αυτού, ανοίξτε την γνήσια εφαρμογή και, εάν υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, θα το δείτε εκεί» τονίζει ο Μουρ.



Συμβουλεύει επίσης τους χρήστες να ελέγχουν τις κεφαλίδες και τους συνδέσμους URL των email για να βεβαιωθούν ότι προέρχονται από τον τομέα X.com. Μπορούν να αναφέρουν ύποπτα email στον πάροχο email χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).



«Εάν κάνατε κλικ σε έναν σύνδεσμο και ανοίξατε μόνο τη σελίδα, πιθανότατα είστε εντάξει» είπε ο Μουρ. «Αλλά αν έχετε εισάγει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας ή έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης σε μια διεύθυνση ιστού που δεν έχετε ελέγξει, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας και ελέγξτε ξανά ότι έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων» προειδοποιεί. Μικρές διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι το email δεν είναι νόμιμο, όπως το να μην περιλαμβάνεται το όνομα χρήστη του λογαριασμού στο X και να είναι ασαφής η τοποθεσία της σύνδεσης.«Τα δύο μεγαλύτερα «προφανή» στοιχεία είναι η διεύθυνση email από την οποία προέρχεται και το πού σας οδηγούν στην πραγματικότητα οι σύνδεσμοι» όπως επεσήμανε ο Μουρ.Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Το X θα σας στέλνει email μόνο από το @X.com ή το @eXcom... Λάβετε υπόψη ότι το X δεν θα στείλει ποτέ email με συνημμένα ούτε θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω email... και δεν θα σας ζητήσει ποτέ να δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω email, άμεσου μηνύματος ή απάντησης».Αν κάποιος χρήστης πατήσει ένα σύνδεσμο στο email, θα μεταφερθεί σε έναν ψεύτικο ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί για να κλέψει τον κωδικό πρόσβασής του ή για να εξουσιοδοτήσει μια εφαρμογή χάκερ να έχει άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό του θύματος, συχνά με το πρόσχημα ενός εργαλείου για την εκτέλεση «ελέγχου ασφαλείας» ή «αντιμετώπισης προβλημάτων».Τι να κάνετε«Εάν λάβετε ποτέ ένα τέτοιο email, είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά θυμηθείτε να μην πανικοβάλλεστε και μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους για να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Αντ' αυτού, ανοίξτε την γνήσια εφαρμογή και, εάν υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, θα το δείτε εκεί» τονίζει ο Μουρ.Συμβουλεύει επίσης τους χρήστες να ελέγχουν τις κεφαλίδες και τους συνδέσμους URL των email για να βεβαιωθούν ότι προέρχονται από τον τομέα X.com. Μπορούν να αναφέρουν ύποπτα email στον πάροχο email χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).«Εάν κάνατε κλικ σε έναν σύνδεσμο και ανοίξατε μόνο τη σελίδα, πιθανότατα είστε εντάξει» είπε ο Μουρ. «Αλλά αν έχετε εισάγει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας ή έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης σε μια διεύθυνση ιστού που δεν έχετε ελέγξει, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας και ελέγξτε ξανά ότι έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων» προειδοποιεί.

Το μήνυμα που έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουμε όταν συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας στο Χ (πρώην Twitter) χρησιμοποιούν ως «δόλωμα» χάκερ για να υποκλέψουν τα στοιχεία των θυμάτων τους.Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian, έχει διαπιστωθεί μία απόπειρα απάτης με την αποστολή του συγκεκριμένου e-mail.«Παρατηρήσαμε μια σύνδεση στον λογαριασμό σας από μια νέα συσκευή. Εσείς ήσασταν;» ρωτάει το email. «Αν δεν ήσασταν εσείς» συνεχίζει το μήνυμα «ολοκληρώστε αυτά τα βήματα τώρα για να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας».Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν την επιλογή ενός συνδέσμου που ζητά αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, με τον οποίο ζητείται η αποσύνδεση «από όλες τις ενεργές συσκευές X εκτός από αυτήν που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή». Το «κλικ» οδηγεί σε έναν άλλο σύνδεσμο για τον έλεγχο των εφαρμογών που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό των χρηστών και τη διαγραφή όσων δεν τους είναι γνωστές.Τα βήματα αποτελούν νόμιμες συμβουλές από τον X, αλλά οι σύνδεσμοι για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής ή για τον έλεγχο της πρόσβασης σε εφαρμογές δεν είναι. Το email είναι προσπάθεια «phising» και επιχειρεί να ξεγελάσει τα θύματα ώστε να δώσουν στους χάκερ τον κωδικό πρόσβασης ή άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό του X.«Οι απατεώνες θέλουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του X σας ή για να σας ξεγελάσουν ώστε να εγκρίνετε έναν κακόβουλο σύνδεσμο που τους δίνει πρόσβαση στον λογαριασμό σας χωρίς να χρειάζονται τον κωδικό πρόσβασής σας» προειδοποιεί ο Τζέικ Μουρ, παγκόσμιος σύμβουλος κυβερνοασφάλειας στην ESET μιλώντας στη Guardian.Πώς μοιάζει το emailΤα ψεύτικα email είναι σχεδόν ένα ακριβές αντίγραφο των ειδοποιήσεων σύνδεσης που αποστέλλονται από το X. Περιλαμβάνουν το λογότυπο του X και την ίδια μορφοποίηση, χρώματα και κείμενο, με σωστή γραμματική και ορθογραφία.