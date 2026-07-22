Κυψέλη: Τα ρούχα ίσως λύσουν το μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα στη βαλίτσα – Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση της γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επ...



να ήταν Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια

να πρόκειται για παράτυπη μετανάστρια που είχε περάσει παλαιότερα από τη Γαλλία

να ταξίδεψε στην Ελλάδα απευθείας από τη χώρα της και να βρήκε εδώ τραγικό θάνατο



Πλέον, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν απαντήσεις διεθνώς μέσω της Europol, με ειδικό βάρος στα γαλλικά αρχεία αγνοουμένων.

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση της γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, αφού ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της, ενώ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται πως δεν σχετίζεται με κάποια εξαφάνιση στην Ελλάδα.Οι αρχές στρέφονται πλέον και σε υποθέσεις εξαφανίσεων στο εξωτερικό, σε μία προσπάθεια να βρουν ποια ήταν η γυναίκα που εγκαταλείφθηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα και ποιοι κρύβονται πίσω από την υπόθεση.Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, από την μέχρι τώρα έρευνα που έγινε στα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει βρεθεί καμία δήλωση εξαφάνισης που να ταιριάζει με την νεκρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,61 μ.Αυτό δείχνει στους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πως το θύμα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ήταν μόνιμη κάτοικος και δεν είχε συγγενείς ή φίλους στη χώρα μας ώστε να την αναζητήσει.Το μοναδικό στοιχείο, που ενδεχομένως αποτελέσει «κλειδί» για την εξιχνίαση, είναι τα ρούχα που φορούσε. Νεότερα στοιχεία δείχνουν πως στη στάμπα στο σορτσάκι της είναι γραμμένο στα γαλλικά ένα Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο που έχει, όμως, παραρτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.Τα τρία σενάρια που εξετάζει το ΑνθρωποκτονιώνΜε τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν τρία σενάρια: