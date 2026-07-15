Σαν σήμερα μηδένισε η ζωή της... ανθυποπίθηκος κακοποιεί άγρια στην Πάρο την τότε 15χρονη Μυρτώ που ακόμη δεν έχει πατήσει στα πόδια της









Νέα στοιχεία στο θρίλερ της Πάρου προστίθενται μέρα με την ημέρα καθώς προχωρούν οι αστυνομικές έρευνες.Ηδη 30 ατομα έχουν δώσει γενετικό υλικό ενώ στο στόχαστο της ΕΛΑΣ μπήκε από χθες ένας 21χρονος Πακιστανός ο οποίος εργάζεται ως κηπουρός σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Πάρου κοντά στο σημείο που η μικρή Μυρτώ βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη. Μάλιστα ο νεαρός φερεται να εγκατέλειψε άρον άρον το νησί λίγες ώρες μετά το συμβάν.Οπως δηλωσε στο Newsit ανώτερος αξιωματικός της ΕΛΑΣ που συμμετέχει στις έρευνες "παίρνουμε καταθέσεις και στοιχεία από όλα τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με την οικογένεια κατά την παραμονή της στο νησί. Αξιολογουμε τα στοιχεία που συλλέγονται αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο. Ο τρόπος πάντως που χτυπήθηκε το παιδί δείχνει εκδίκηση".Σημαντική είναι και η σύμβολη του λιμενικού σώματος στις έρευνες καθώς ζητήθηκε απο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες η λίστα των επιβατών που αναχώρησαν από το νησί της Πάρου από τις 23 Ιουλίου και μετά.Οπως δήλωσε στο Newsit o δικηγόρος της οικογένειας της 15χρονης Δημήτρης Κουσιουρής "εκφράζουμε την ελπίδα οτι οι έρευνες της ΕΛΑΣ θα συνεχιστούν αμείωτες, στον ίδιο εξαντλητικό ρυθμό που γίνονται τώρα προκειμένου να φτάσουμε στην εξιχνίαση του δράστη. Αυτή είναι η ελπίδα μας και αυτό είναι που ζητάμε απο την αστυνομία. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την ΕΛΑΣ και βέβαια έχουμε ενημέρωση κάθε φορά που θεωρούν οτι κάτι έχουν να μας πουν, αλλά δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Η αγωνία της οικογένειας είναι στο κατακόρυφο και πάνω απ΄όλα αυτό που ελπίζουν οι άνθρωποι είναι το παιδάκι να γίνει καλά".