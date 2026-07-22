ΓΕΣ: Τα νέα διακριτικά Μονίμων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ - Έγγραφα και Εικόνες

Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 – Όλοι οι νέοι βαθμοί και οι θέσεις που θα καλύπτονται κατ’ επιλογή Του Ηλία Προύφα Οριστική μορφή...



Καθιερώνονται τα νέα διακριτικά βαθμών των Μονίμων Υπαξιωματικών και των Επαγγελματιών Οπλιτών.

Τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Στολών και το εικονογραφημένο λεύκωμα, ώστε να ενσωματωθούν οι νέοι βαθμοί και τα διακριτικά.

Τα διακριτικά των Όπλων και των Σωμάτων διατηρούνται όπως ισχύουν σήμερα.

Η εφαρμογή του νέου βαθμολογίου ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η αρμόδια Διεύθυνση Υλικού του ΓΕΣ θα προχωρήσει στις διαδικασίες κατασκευής και προμήθειας των απαιτούμενων διακριτικών.

Θα εξεταστεί η δυνατότητα δωρεάν αρχικής χορήγησής τους στα στελέχη κατά την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος.

Οι νέοι βαθμοί των Μονίμων Υπαξιωματικών



Στο Παράρτημα «Α» παρουσιάζονται δώδεκα βαθμολογικές βαθμίδες:Επιλοχίας Β΄ Τάξης

Επιλοχίας Α΄ Τάξης

Επιλοχίας Ανεξάρτητης Υπομονάδας – κατ’ επιλογή

Αρχιλοχίας Β΄ Τάξης

Αρχιλοχίας Α΄ Τάξης

Αρχιλοχίας Μονάδας – κατ’ επιλογή

Ανθυπασπιστής Β΄ Τάξης

Ανθυπασπιστής Α΄ Τάξης

Ανθυπασπιστής Διοίκησης Σχηματισμού – κατ’ επιλογή

Ανθυπασπιστής Διοίκησης Μείζονος Διοίκησης – Μείζονος Σχηματισμού – κατ’ επιλογή

Ανθυπασπιστής Διοίκησης Γενικού Επιτελείου – κατ’ επιλογή

Ανθυπασπιστής ΓΕΕΘΑ – κατ’ επιλογή από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ



Για τις ανώτερες θέσεις προβλέπονται διαφοροποιήσεις των διακριτικών, με την προσθήκη αστεριών, ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης και την αρχή που πραγματοποιεί την επιλογή.



Ενδεικτικά, για τον Ανθυπασπιστή Διοίκησης Σχηματισμού προβλέπεται επιλογή σε θέση που αντιστοιχεί σε ΝΟΘ βαθμού Ταξιάρχου, ενώ για τον Ανθυπασπιστή Διοίκησης Μείζονος Διοίκησης ή Μείζονος Σχηματισμού προβλέπεται αντίστοιχη θέση βαθμού Υποστρατήγου.



Ξεχωριστά διακριτικά προβλέπονται για τον Ανθυπασπιστή Διοίκησης Γενικού Επιτελείου και τον Ανθυπασπιστή ΓΕΕΘΑ.



Οι νέοι βαθμοί των ΕΠΟΠ



Το Παράρτημα «Β» περιλαμβάνει τις νέες βαθμίδες των Επαγγελματιών Οπλιτών:Στρατιώτης

Δεκανέας Β΄ Τάξης

Δεκανέας Α΄ Τάξης

Λοχίας Β΄ Τάξης

Λοχίας Α΄ Τάξης

Λοχίας Βοηθός Επιτελούς – κατ’ επιλογή

Επιλοχίας Β΄ Τάξης

Επιλοχίας Α΄ Τάξης

Επιλοχίας Βοηθός Επιτελούς – κατ’ επιλογή

Επιλοχίας Διοίκησης Γ΄ Τάξης – κατ’ επιλογή

Επιλοχίας Διοίκησης Β΄ Τάξης – κατ’ επιλογή

Επιλοχίας Διοίκησης Α΄ Τάξης – κατ’ επιλογή



Τα διακριτικά των ΕΠΟΠ θα φέρονται με τον ίδιο τρόπο με τα αντίστοιχα διακριτικά των Μονίμων Υπαξιωματικών, από τον βαθμό του Επιλοχία Β΄ Τάξης έως τον βαθμό του Αρχιλοχία Μονάδας.



Ποιοι βαθμοί δεν αλλάζουν



Στη διαταγή υπάρχει ειδική πρόβλεψη για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών.



Ο βαθμός του ΕΠΟΠ Αρχιλοχία, που αφορά στελέχη των σειρών 2002 και 2003 τα οποία έχουν ήδη προαχθεί, διατηρείται αμετάβλητος.





Αμετάβλητος παραμένει επίσης ο βαθμός του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή για τις σειρές 1997 έως και 2000.

Πώς θα φέρονται τα νέα διακριτικά



Τα διακριτικά θα προσαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο της στολής.





Στις επίσημες στολές θα χρησιμοποιούνται υφασμάτινες ή μεταλλικές εκδοχές με χρυσά ή ασημένια στοιχεία, ενώ στις στολές ασκήσεων και εκστρατείας θα τοποθετούνται κεντητά διακριτικά στις επωμίδες, στα πέτα ή στα προβλεπόμενα σημεία της εξάρτυσης.



Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά και τις υπόλοιπες αλλαγές που καθιέρωσε το ΓΕΣ στις στολές, στα διακριτικά εκπαίδευσης και στον τρόπο τοποθέτησης των διακριτικών βαθμού στη νέα εξάρτυση Plate Carrier M25.





Με την επίσημη παρουσίαση των νέων σημάτων κλείνει πλέον ένα σημαντικό μέρος της προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Το ενδιαφέρον των στελεχών στρέφεται στις επόμενες διαταγές, στις κρίσεις, στις προαγωγές και κυρίως στον τρόπο μετάβασης κάθε σειράς στο νέο βαθμολογικό καθεστώς από την 1η Ιανουαρίου 2027

Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 – Όλοι οι νέοι βαθμοί και οι θέσεις που θα καλύπτονται κατ’ επιλογήΤου Ηλία ΠρούφαΟριστική μορφή αποκτούν τα νέα διακριτικά βαθμών των Μονίμων Υπαξιωματικών και των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου βαθμολογίου που καθιερώθηκε με τον ν. 5265/2026.Με έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με ημερομηνία 17 Ιουλίου 2026, γνωστοποιείται ότι, κατόπιν σχετικού Πρακτικού του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η καθιέρωση των νέων διακριτικών, όπως αυτά παρουσιάζονται στους επίσημους πίνακες των Παραρτημάτων «Α» και «Β».Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρακτικά βήματα για την ενεργοποίηση του νέου βαθμολογίου. Ο ν. 5265/2026, με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3 Α΄/10.1.2026 και περιλαμβάνει ευρύτερες αλλαγές στη σταδιοδρομία και την εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ.Από την πρόταση στην οριστική απόφασηΤο KranosGR παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το θέμα των νέων βαθμών και διακριτικών.Ήδη από τον Αύγουστο του 2025 είχε παρουσιάσει τις νέες διαβαθμίσεις των Επιλοχιών, Αρχιλοχιών και Ανθυπασπιστών, καθώς και τον σχεδιασμό για την καθιέρωση θέσεων διοίκησης σε επίπεδο Υπομονάδας, Μονάδας, Σχηματισμού, Γενικού Επιτελείου και ΓΕΕΘΑ.Τον Μάρτιο του 2026 το KranosGR είχε επισημάνει ότι οι νέοι βαθμοί είχαν ήδη νομοθετηθεί, αλλά απέμεναν οι απαραίτητες διαταγές των Γενικών Επιτελείων και οι αποφάσεις των αρμόδιων στρατιωτικών συμβουλίων για να προχωρήσει η εφαρμογή τους.Στις 21 Απριλίου 2026 παρουσιάστηκε επίσης η πρόταση που είχε αποσταλεί στα Γενικά Επιτελεία για τη μορφή των νέων διακριτικών. Τότε είχε διευκρινιστεί ότι επρόκειτο ακόμη για πρόταση και όχι για τελική απόφαση. Πλέον, με το νέο έγγραφο του ΓΕΣ, η διαδικασία περνά στο στάδιο της υλοποίησης.Τι αποφάσισε το ΓΕΣΣύμφωνα με τη διαταγή: