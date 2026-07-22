Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

100 'Ελληνες νεκροί στην κατοχική Αθήνα... Σαν σήμερα στις μαχητικές διαδηλώσεις κατά της βουλγάρικης κατοχής της Μακεδονίας μας!

Ιουλίου 22, 2026

Διακόσιες χιλιάδες λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλ...


Διακόσιες χιλιάδες λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. Μέχρι τότε οι Βούλγαροι με απόφαση του Χίτλερ -στα γενέθλια του- κατείχαν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πλην μια λωρίδας στον Έβρο. Εκατό διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση «επ' αόριστον».



Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)