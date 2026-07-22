Τουρκικός Τύπος: «Προκλητική δήλωση Δένδια: «Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον»

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιτέθηκε στην Τουρκία σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, γρά...



Ο Δένδιας δήλωσε ότι «η Λευκωσία δεν πρέπει να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» και απέστειλε ένα αξιοσημείωτο μήνυμα λέγοντας ότι «η Κύπρος είναι κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».



Η Τουρκία δηλώνει ότι ξεκίνησε την στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, βάσει των εγγυητικών της δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου του 1960, και ότι σκοπός της ήταν να διασφαλίσει την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.



Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά το πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε από την ελληνική χούντα στις 15 Ιουλίου 1974. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός, μια δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 1974.



Με αφορμή την 52η επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε δηλώσεις με στόχο την Τουρκία και την τουρκική παρουσία στο νησί, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε την στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας την 20ή Ιουλίου 1974 ως «παράνομη κατοχή», δήλωσε: «Το κυπριακό πρόβλημα παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν πρέπει να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης».



«Η Κύπρος είναι κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις»



Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του με δηλώσεις που αύξησαν την ένταση, ο Δένδιας απευθύνθηκε στους Ελληνοκύπριους και μετέφερε το ακόλουθο μήνυμα:



«Το μήνυμά μας προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο είναι σαφές. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, η Κύπρος κείται πλησίον για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».



— Δένδιας



Πώς ξεκίνησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο;



Βασιζόμενη στα εγγυητικά της δικαιώματα βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου του 1960, η Τουρκία – γράφει το τουρκικό δημοσίευμα – ξεκίνησε την στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, με στόχο την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στο νησί και τη διασφάλιση της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων.



Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ιδρύθηκε το 1960 μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί αφότου η ελληνοκυπριακή πλευρά απέκλεισε Τούρκους από τους κρατικούς θεσμούς στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου της Ένωσης, και μετά τις διακοινοτικές συγκρούσεις που ξεκίνησαν το 1963.



Μεταξύ 1963 και 1974, χιλιάδες Τουρκοκύπριοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ πολλοί άλλοι συνέχισαν να ζουν σε απομονωμένες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.



Η Τουρκία ανέλαβε δράση μετά το πραξικόπημα μετά την έκκληση Μακαρίου



Στις 15 Ιουλίου 1974, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, με επικεφαλής τον Νίκο Σαμψών και την υποστήριξη της στρατιωτικής χούντας.



Ο Μακάριος δήλωσε ότι οι εξελίξεις δεν ήταν εσωτερικό ζήτημα και κάλεσε τα κράτη-εγγυητές, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, να παρέμβουν.





Σε απάντηση, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν αμφίβια απόβαση και αερομεταφερόμενη επιχείρηση το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και την επανέναρξη των εχθροπραξιών, μια δεύτερη επιχείρηση ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου 1974.



GDH Haber



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Echedoros.blog Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά το πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε από την ελληνική χούντα στις 15 Ιουλίου 1974. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός, μια δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 1974.Με αφορμή την 52η επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε δηλώσεις με στόχο την Τουρκία και την τουρκική παρουσία στο νησί, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε την στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας την 20ή Ιουλίου 1974 ως «παράνομη κατοχή», δήλωσε: «Το κυπριακό πρόβλημα παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν πρέπει να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης».«Η Κύπρος είναι κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις»Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του με δηλώσεις που αύξησαν την ένταση, ο Δένδιας απευθύνθηκε στους Ελληνοκύπριους και μετέφερε το ακόλουθο μήνυμα:«Το μήνυμά μας προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο είναι σαφές. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, η Κύπρος κείται πλησίον για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».— ΔένδιαςΒασιζόμενη στα εγγυητικά της δικαιώματα βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου του 1960, η Τουρκία – γράφει το τουρκικό δημοσίευμα – ξεκίνησε την στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, με στόχο την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στο νησί και τη διασφάλιση της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων.Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ιδρύθηκε το 1960 μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί αφότου η ελληνοκυπριακή πλευρά απέκλεισε Τούρκους από τους κρατικούς θεσμούς στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου της Ένωσης, και μετά τις διακοινοτικές συγκρούσεις που ξεκίνησαν το 1963.Μεταξύ 1963 και 1974, χιλιάδες Τουρκοκύπριοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ πολλοί άλλοι συνέχισαν να ζουν σε απομονωμένες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.Η Τουρκία ανέλαβε δράση μετά το πραξικόπημα μετά την έκκληση ΜακαρίουΣτις 15 Ιουλίου 1974, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, με επικεφαλής τον Νίκο Σαμψών και την υποστήριξη της στρατιωτικής χούντας.Ο Μακάριος δήλωσε ότι οι εξελίξεις δεν ήταν εσωτερικό ζήτημα και κάλεσε τα κράτη-εγγυητές, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, να παρέμβουν.Σε απάντηση, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν αμφίβια απόβαση και αερομεταφερόμενη επιχείρηση το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και την επανέναρξη των εχθροπραξιών, μια δεύτερη επιχείρηση ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου 1974.GDH Haber

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιτέθηκε στην Τουρκία σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, γράφει τουρκικό δημοσίευμα.Τουρκία ταξίδιαΗ παρατήρηση του Δένδια, «Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον»», προκάλεσε έντονες επικρίσεις.Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, στοχοποίησε την Τουρκία και χαρακτήρισε την εισβολή του τουρκικού στρατού ως «παράνομη κατοχή».