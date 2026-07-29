«Γι’ αυτό η βιζιτού πουλά κοπέλια στην κλινική;» – Ο ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

Τα «πλοκάμια» της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται πως εκτείνονταν πολύ πέρα από τα χειρουργεία και τα εργαστήρια της κλινικής των Χανίων...



Οι βαριές κατηγορίες



Η 40χρονη κατηγορείται για:



Συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων.



Άμεση συνέργεια από κοινού και κατά μόνας, σε απάτη κατ’ εξακολούθηση με προξενηθείσα ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.



Εμπορία ανθρώπων από κοινού, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα, διά της στρατολόγησης, μεταφοράς, παράνομης κατακράτησης και υπόθαλψης άλλου με σκοπό την εκμετάλλευσή του, που έγκειται στον πορισμό παρανόμου περιουσιακού οφέλους από την αφαίρεση κυττάρων και ιστών του σώματός του, εργασιακή εκμετάλλευση σε αμφότερες τις περιπτώσεις με τη χρήση εξαναγκαστικών μέσων και διά της παράσυρσής του, εκμεταλλευομένη την ευάλωτη θέση του.



Πώληση, προσφορά προς πώληση, μεσολάβηση σε πώληση γενετικού υλικού κατά παράβαση του Άρθρ.8 ν. 3305/2005, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, από υπαίτιο που διαπράττει τις ως άνω πράξεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.



Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου – μεσολάβηση σε υιοθεσία παιδιού, αποκομίζοντας η ιδία αθέμιτο όφελος, από κοινού, κατ’ επάγγελμα και της συμμετοχής σε διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης μητρότητας χωρίς να τηρηθούν οι όροι των άρθρ. 1458 ΑΚ και 8 ν. 3089/2002, 13 ν. 3305/2005 κατά μόνας, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Τα «πλοκάμια» της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται πως εκτείνονταν πολύ πέρα από τα χειρουργεία και τα εργαστήρια της κλινικής των Χανίων. Στη δικογραφία, η 40χρονη Χανιώτισσα, σύντροφος του διαβόητου «Πατομπούκαλου», περιγράφεται ως ένα από τα πρόσωπα – «κλειδιά» του μηχανισμού, με ενεργό ρόλο στις διασυνδέσεις, τις στρατολογήσεις και τις εσωτερικές ισορροπίες του κυκλώματος που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στήσει ο γιατρός – ιδιοκτήτης.Στον πυρήνα της φερόμενης οργάνωσηςΠρόκειται για τη φερόμενη σύντροφο του διαβόητου «Πατομπούκαλου» και το άτομο που εμπλέκει (μεταξύ άλλων στοιχείων) έναν εν ενεργεία αστυνομικό ως προμηθευτή με ναρκωτικά της εγκληματικής οργάνωσης της «κρητικής μαφίας».Όπως τονίζεται, είναι εκείνη που αποκάλυψε ότι «τα παίρνει» ο καθηγητής Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς έχει καταθέσει πως ο «Πατομπούκαλος» τής εκμυστηρεύτηκε ότι έδωσε 5.000 ευρώ στον συγκεκριμένο γιατρό για να τού εξαφανίσει την κοκαΐνη που είχε βρεθεί στο αίμα του, μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Γογονή.Όμως, είναι χρόνια και γνωστή στο οργανωμένο έγκλημα αλλά και σε ενδιαφερόμενους γονείς για προγράμματα παρένθετης μητρότητας, από τις πρώτες και στενότερες συνεργάτιδες του γιατρού – ιδιοκτήτη της αμαρτωλής κλινικής και η 9η κατά σειρά κατηγορούμενη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, η δίκη για την οποία ξεκινά τον Οκτώβριο στα Χανιά.Με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι η 40χρονη εξακολουθεί να διαφημίζει τις υπηρεσίες της σε προγράμματα παρένθετης μητρότητας, παρ’ ότι είναι όχι μόνο ανειδίκευτη αλλά και υπόδικη, κατηγορούμενη και με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων μία φορά κάθε μήνα και χρηματική εγγύηση 7.000 ευρώ), σύμφωνα με το zarpanews.gr.Από την ογκωδέστατη δικογραφία που οδηγείται στο ακροατήριο, η 40χρονη εμφανίζεται ως πρόσωπο πολύ κοντά στον γιατρό, στον οποίο οφείλει προσωπική ευγνωμοσύνη επειδή την είχε βοηθήσει ιατρικά και κοινωνικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.Έκτοτε προσελήφθη ως εντελώς ανειδίκευτη υπάλληλος της κλινικής, αλλά με κομβικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης, ενώ, της είχε γίνει και πρόταση να αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο μετά τη δρομολογημένη αναχώρηση του εμβρυολόγου και μίας άλλης κατηγορούμενης που συνέπεσε με τις συλλήψεις.Η 40χρονη εμφανίζεται ως ιδιαίτερα παρεμβατική αλλά και ανταγωνιστική με άλλες «μεσίτριες» και φέρεται να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της κλινικής – οργάνωσης. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία γιατρού και εμβρυολόγου, με τον δεύτερο να παρακαλάει τον πρώτο να την απολύσει και τον γιατρό – ιδιοκτήτη να απαντά: «Πώς να τη διώξω; Θα μας γαμ… και εμάς», εννοώντας προφανώς ότι θα αποκαλύψει την παράνομη δραστηριότητά τους.Στην πορεία του χρόνου, όπως αποτυπώνεται στις καταγραφές από τις επισυνδέσεις, η 40χρονη, απογοητευμένη και έντονα ενοχλημένη από τον παραγκωνισμό της στη δράση της οργάνωσης, ήρθε σε ευθεία ρήξη με τον γιατρό, στον οποίο τον Ιούνιο του 2023, αναφερόμενη σε άλλη αλλοδαπή «μεσίτρια» ακούγεται να λέει: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική; Για το καλό μου; Θα ήμουν μια χαρά και εγώ στη θέση της, αυτό ξέρω να πω».«Δεν μπορώ να βλέπω την (4η κατηγορούμενη) κυρία κι εγώ να ζητιανεύω ψιλά… Από πού κι ως πού να παίρνει αυτή τις (σ.σ. μίζες) μου, ρε φίλε; Από πού κι ως πού; Αυτός είναι ο εκνευρισμός μου, γι’ αυτό τα πήρα μαζί της, γιατί έφτασαν στ’ αυτιά μου τα χρήματα που ’χει πάρει στο τελευταίο δίμηνο», λέει ακόμη.Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται το οικονομικό όφελος που αποκόμιζαν τόσο εκείνη, όσο και συγκατηγορούμενές της για την εξεύρεση δοτριών και παρένθετων γυναικών για λογαριασμό της κλινικής.Η 4η κατηγορούμενη είναι εκείνη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο με αλλοδαπή λεχώνα και βρέφος ολίγων ημερών, το οποίο οι Αρχές θεωρούν ότι προοριζόταν για παράνομη υιοθεσία.Στο βούλευμα των χιλιάδων σελίδων γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά που θα εξετάσει το δικαστήριο.