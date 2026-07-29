Νομίζετε πως αυτό είναι ένα Αυτόματο ΠΟΛΥΒΟΛΟ ΤΥΦΕΚΙΟ... Πιστόλι είναι και μάλιστα GLOCK με ΚΙΤ μετατροπής...!! ΒΙΝΤΕΟ

Το νέο κιτ μετατροπής CAA Micro-RONI είναι πολύ ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του: με συνολικό βάρος 710 γραμμάρια (25 ουγκιές), είναι ακριβώς τόσο βαρύ όσο ένα πλήρως φορτωμένο Glock 17 πιστόλι. Όταν τοποθετείται ένα Glock 17 ή Glock 19 πιστόλι και ένας γεμάτος γεμιστήρας 33 φυσιγγίων, το Micro-RONI φτάνει τα 1,8 κιλά (περίπου 1,7 κιλά) σε βάρος - λιγότερο από το μισό από ένα τυφέκιο AR- 15 διαμετρήματος 9mm με κάννη 16-ιντσών, και ακριβώς το μισό του βάρους ενός πρώτης ή δεύτερης γενιάς κιτ RONI.