Δεν παίρνουμε και όρκο ΑΛΛΑ... Αν έχετε κάποια από αυτά τα 8 γνωρίσματα, είστε άτομο με ανώτερη ευφυία!

Μια ισραηλινή μελέτη του 2010 αντιπαρέβαλε τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) 20.000 νέων ατόμων με το αν ήταν καπνιστές ή όχι και το κάπνισμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:









Έρευνα του 2011 έδειξε ότι η λεκτική νοημοσύνη παιδιών ηλικίας 4-6 ετών αυξήθηκε μετά από μόλις ένα μήνα μαθημάτων μουσικής.

Έρευνα του 2004 έδειξε ότι παιδιά 6 ετών που έκαναν επί εννέα μήνες μαθήματα πιάνου είχαν αύξηση στο IQ τους σε σύγκριση με παιδιά ίδιας ηλικίας που έκαναν μαθήματα θεάτρου ή καθόλου μαθήματα.



3. Μεγάλος αδελφός



Τα μεγαλύτερα σε ηλικία αδέλφια είναι συνήθως πιο έξυπνα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποδίδεται σε θέματα γενετικής προδιάθεσης. Έρευνα δείχνει ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία αδέλφια είχαν μια μικρή, αλλά σημαντική διαφορά στο IQ (κατά μέσο όρο 3 μονάδες πάνω από τον πιο κοντινό αδελφό τους). Μάλιστα, αυτή η διαφορά αποδείχτηκε ότι ΔΕΝ οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες ή στην ψυχολογική αλληλεπίδραση με τους γονείς.



4. Είστε αδύνατοι;



Έρευνα του 2006 έδειξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περίμετρος της μέσης, τόσο χαμηλότερη είναι η γνωστική σας ικανότητα!



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος στο επίπεδο 20 ή χαμηλότερα, μπορούσαν να θυμηθούν το 56% του λεξιλογίου σε ένα τεστ, ενώ όσοι ήταν παχύσαρκοι (με ΔΜΣ 30 ή μεγαλύτερο) μπορούσαν να θυμηθούν μόνο το 44% των λέξεων.



Οι παχύτεροι άνθρωποι έδειξαν επίσης ένα υψηλότερο ποσοστό νοητικής έκπτωσης, όταν ελέγχθηκαν πέντε χρόνια αργότερα: Η μνήμη τους στο ίδιο τεστ μειώθηκε στο 37,5%, ενώ εκείνοι με υγιές βάρος διατήρησαν το ίδιο επίπεδο μνήμης!

5. Γάτες



Έρευνα του 2014 έδειξε ότι όσοι έχουν γάτες και όχι σκύλο για κατοικίδιο, είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε τεστ νοημοσύνης!



6. “Μαλακά” ναρκωτικά (έλεος...)



Έρευνα του 2012 έδειξε ότι τα παιδιά που σε ηλικία 11 ετών είχαν υψηλότερο IQ, ήταν εκείνα που μέχρι τα 40 τους θα είχαν δοκιμάσει τα λεγόμενα “μαλακά” ναρκωτικά (κυρίως μαριχουάνα).



7. Αριστερόχειρες!

Έρευνα του 1995 έδειξε ότι οι αριστερόχειρες άντρες έχουν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ διαφορικής σκέψης και επίλυσης.



8. Ύψος και ευφυία



Έρευνα από το πανεπιστήμιο του Πρίνστον στις ΗΠΑ έδειξε ότι από την ηλικία ακόμα και των 3 ετών, όταν η σχολική εκπαίδευση δεν έχει παίξει ακόμα ρόλο, τα πιο ψηλά παιδιά αποδίδουν καλύτερα σε τεστ γνωστικής ικανότητας.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η μουσική βοηθάει το μυαλό των παιδιών να αναπτυχθεί με διάφορους τρόπους: