Το Ιράν επιτέθηκε με drone σε Κούρδους αντάρτες στο ιρακινό Κουρδιστάν

Σε τροχιά κλιμάκωσης διατηρείται η ένταση στο ιρακινό Κουρδιστάν, καθώς τουλάχιστον 14 αεροπορικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (...

Σε τροχιά κλιμάκωσης διατηρείται η ένταση στο ιρακινό Κουρδιστάν, καθώς τουλάχιστον 14 αεροπορικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες εναντίον βάσεων Κούρδων του Ιράν αντικαθεστωτικών.Σύμφωνα με εκπροσώπους των εξόριστων οργανώσεων, την ευθύνη για τις επιθέσεις φέρει η Τεχεράνη.Η αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ -όπου εδρεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, ξένοι πετρελαϊκοί όμιλοι και οργανώσεις Ιρανών αντικαθεστωτικών- βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των εγχώριων φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.Με την αναζωπύρωση των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα Ερμπίλ έχουν προχωρήσει σε πολλαπλές αναχαιτίσεις drones, ενώ αρκετά πλήγματα έχουν βρει τον στόχο τους σε στρατόπεδα Κούρδων ανταρτών.Ο Αμτζάντ Παναχί, στέλεχος της οργάνωσης Κομαλά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει από τη Δευτέρα 27/07 τουλάχιστον 14 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων της οργάνωσής του, καθώς και των οργανώσεων PDKI (Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν) και PAK (Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν).Από την πλευρά του, το στέλεχος του PAK, Αντίμπ Χαλντιάν, επιβεβαίωσε τη στοχοποίηση της οργάνωσής του.Όπως γνωστοποίησαν εκπρόσωποι της ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν λίγο πριν από το ξημέρωμα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και εκτεταμένες πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για θύματα.